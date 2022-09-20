Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nasdaq, kripto para saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor

    ABD'nin en büyük üç borsasından biri olan Nasdaq, kurumsal müşterilere kripto para hizmeti sunacak. Nasdaq, bu hizmet için resmi başvuruları yaptı.                         
    Oy Ver

    Nasdaq, kripto para saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde kripto para dünyasında birçok kurum kripto hizmetlerine ağırlık vermeye başladı. ABD'nin en büyük borsalarından Nasdaq, kurumsal müşterileri çekmek için ilk büyük kripto para hamlesini yaptı. Nasdaq, kripto saklama hizmeti sunmayı ve diğer hizmetleri genişletmeyi planlıyor.

    Nasdaq, çeşitli kaynaklara göre kripto gözetimine geçmeyi planlıyor. Söz konusu hareket, kripto para birimlerinin ticaretini kolaylaştırmak yerine kripto alanında bir hizmet sağlayıcı olmak istiyor. 

    Bu doğrultuda resmi başvurular yapıldı ve ABD'deki düzenleyicilerin onayı bekleniyor. Nasdaq aynı zamanda kripto para gözetimi araştırması Nasdaq Digital Assets ile birlikte kripto odaklı yeni bir bölüm kuruyor.

    Buna ek olarak Nasdaq; Coinbase ve FTX gibilerle rekabet etmek için bir pazar işletmek yerine kripto piyasası katılımcılarına teknoloji sağlamayı tercih etti. 

    Ayrıca belirtmek gerekirse ABD’de ve küresel hisse senetlerinde piyasalar işleten firma, en az 2018’den beri kripto para birimi değişim yerlerine piyasa gözetim teknolojisi sağlayıcısı olarak hizmet verdiği için kripto para piyasasına yabancı değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 1 gün önce

    lexus çakması

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız