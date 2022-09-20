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Son dönemde kripto para dünyasında birçok kurum kripto hizmetlerine ağırlık vermeye başladı. ABD'nin en büyük borsalarından Nasdaq, kurumsal müşterileri çekmek için ilk büyük kripto para hamlesini yaptı. Nasdaq, kripto saklama hizmeti sunmayı ve diğer hizmetleri genişletmeyi planlıyor.

Nasdaq, çeşitli kaynaklara göre kripto gözetimine geçmeyi planlıyor. Söz konusu hareket, kripto para birimlerinin ticaretini kolaylaştırmak yerine kripto alanında bir hizmet sağlayıcı olmak istiyor.

Bu doğrultuda resmi başvurular yapıldı ve ABD'deki düzenleyicilerin onayı bekleniyor. Nasdaq aynı zamanda kripto para gözetimi araştırması Nasdaq Digital Assets ile birlikte kripto odaklı yeni bir bölüm kuruyor.

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Buna ek olarak Nasdaq; Coinbase ve FTX gibilerle rekabet etmek için bir pazar işletmek yerine kripto piyasası katılımcılarına teknoloji sağlamayı tercih etti.

Ayrıca belirtmek gerekirse ABD’de ve küresel hisse senetlerinde piyasalar işleten firma, en az 2018’den beri kripto para birimi değişim yerlerine piyasa gözetim teknolojisi sağlayıcısı olarak hizmet verdiği için kripto para piyasasına yabancı değil.

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Nasdaq, kripto para saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor