Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı

Tam Boyutta Gör

The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen hakaret ve tacizler için bugün Naughty Dog'tan bir açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklama yayınlayan stüdyo, eleştiriye açık olduklarını ancak The Last of Us 2 ekibine geride bıraktığımız süreçte yöneltilen hakaret ve tehditlerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.

The Last of Us 2 son birkaç ay içerisinde özellikle de sosyal medyada epey bir tartışmaya neden olmuş durumda. Senaryoda yapılan bazı tercihler nedeniyle hayranların bir kısmı oyundan memnun kalmadı. Bir takım bazı hayranlar ise işi biraz ileriye götürüp oyun yapımlarına ve aktörlerine nefret saçmaya başladı. Özellikle de yönetmen Neil Druckmann ve aktris Laura Bailey'nin (Abby) ölüm tehditlerine varan tacizlere uğradığı belirtiliyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Neil Druckmann,"Umuyorum bu gamer'lar açık bir şekilde ihtiyaç duydukları mental yardımı alır. Ne yazık ki günümüz popüler eğlence sektöründe, kabul edilmiş düzenlere meydan okumanın bedeli böyle oluyor. Laura bunların hiçbirini hak etmedi." ifadelerini kullandı.

The Last of Us 2, tüm sosyal medya tartışmalarına rağmen satış rakamlarıyla Naughty Dog ve Sony'de yüzleri güldürmeyi başardı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre The Last of Us 2, sadece ilk üç günü içerisinde 4 milyondan fazla kopya satarak PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan özel (exclusive) oyunu oldu. God of War, Spider-Man ve Uncharted 4 gibi yapımları önemli bir farkla geride bıraktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.