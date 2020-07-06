Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı

    Özellikle de yönetmen Neil Druckmann ve aktris Laura Bailey'e çok fazla ölüm tehditi yapılmış.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    4,4b
    7
    14
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı
    Tam Boyutta Gör

    The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen hakaret ve tacizler için bugün Naughty Dog'tan bir açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklama yayınlayan stüdyo, eleştiriye açık olduklarını ancak The Last of Us 2 ekibine geride bıraktığımız süreçte yöneltilen hakaret ve tehditlerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.

    The Last of Us 2 son birkaç ay içerisinde özellikle de sosyal medyada epey bir tartışmaya neden olmuş durumda. Senaryoda yapılan bazı tercihler nedeniyle hayranların bir kısmı oyundan memnun kalmadı. Bir takım bazı hayranlar ise işi biraz ileriye götürüp oyun yapımlarına ve aktörlerine nefret saçmaya başladı. Özellikle de yönetmen Neil Druckmann ve aktris Laura Bailey'nin (Abby) ölüm tehditlerine varan tacizlere uğradığı belirtiliyor.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Neil Druckmann,"Umuyorum bu gamer'lar açık bir şekilde ihtiyaç duydukları mental yardımı alır. Ne yazık ki günümüz popüler eğlence sektöründe, kabul edilmiş düzenlere meydan okumanın bedeli böyle oluyor. Laura bunların hiçbirini hak etmedi." ifadelerini kullandı.

    The Last of Us 2, tüm sosyal medya tartışmalarına rağmen satış rakamlarıyla Naughty Dog ve Sony'de yüzleri güldürmeyi başardı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre The Last of Us 2, sadece ilk üç günü içerisinde 4 milyondan fazla kopya satarak PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan özel (exclusive) oyunu oldu. God of War, Spider-Man ve Uncharted 4 gibi yapımları önemli bir farkla geride bıraktı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler
    21 sa.
    The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı
    22 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    malifural (muhammed ali fural) 2 gün en beğenilen
    kim tehdit edecek edeni 3 dk da bulurlar oyun satmayınca adamlar pr yapıyorlar. Maksat dikkat çekmek
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer Can IŞIK) 1 gün malifural
    yalnız bu oyun örümcek adam oyunundan çok tuttu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    javaprof (orhan yılmaz) 2 gün (düzenlendi)
    PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan oyunu oldu. ifadesi yanlış exclusive oyunlar içerisindedir o. ff xv ilk çıktığı gün 5 milyon kopya sattı.
    https://www.gamespot.com/articles/final-fantasy-15-ships-5-million-copies-achieves-f/1100-6445876/
    PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan oyunu oldu. ifadesi yanlış exclusive oyunlar içerisindedir o. ff xv ilk çıktığı gün 5 milyon kopya sattı. htt...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 gün javaprof
    exclusive yazmayı unutmuşum düzelttim teşekkürler uyarı için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Dertleri neymiş ya ben anlamadım olayı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Böyük resmi gören "gamer" kitle gene "sjw duyar kasma" operasyonunu görmüş, ölüm tehditlerini bile normalleştirir hale getirmiş. Yapıcı eleştiri yerine yedi sülalesini hedef tahtasına koyup ölüm fantezilerini sıralamak ve olabildiğince ucuz yaftalar ile topluca linç etmek artık günümüzün standart işlevi haline geldi. Bazen diyorum sosyal medya bir hata mıydı acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 2 gün
    bu tarz duyarları yiyen kaldı mı ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün
    Duyara oynuyorlar az da kaşınmıyor yani Dürrückmann :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sinangndzx 2 gün
    bunlar artık iyice zıvanadan çıktı kardeşim hikayeyi beğenmedin diye oyun kötü olurmu bu oyun goty olur görürsünüz bu sene cyberpunk ı herkes witcher gibi bekliyo fakat çok farklı bu mükemmel çıkacak oyunu da beğenmiyecekler goty i last of us alır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    malifural (muhammed ali fural) 2 gün en beğenilen
    kim tehdit edecek edeni 3 dk da bulurlar oyun satmayınca adamlar pr yapıyorlar. Maksat dikkat çekmek
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer Can IŞIK) 1 gün malifural
    yalnız bu oyun örümcek adam oyunundan çok tuttu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ceqa (Güray ) 2 gün
    Oyunun hikayesini ben de sevmedim kötüyse kötü beğenme geç, ölümle tehdit etmek nedir ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    javaprof (orhan yılmaz) 2 gün (düzenlendi)
    PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan oyunu oldu. ifadesi yanlış exclusive oyunlar içerisindedir o. ff xv ilk çıktığı gün 5 milyon kopya sattı.
    https://www.gamespot.com/articles/final-fantasy-15-ships-5-million-copies-achieves-f/1100-6445876/
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 gün javaprof
    exclusive yazmayı unutmuşum düzelttim teşekkürler uyarı için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 gün
    Bu tip profillerin ciddi anlamda rehabilitasyona ihtiyacı var. Bir oyun, film, kitap veya başka bir ürünün yapımcısı olan kişi veya kişileri ölümle tehdit etmek nedir arkadaş anlamakta güçlük çekiyorum. Tenkit edersin ama tehdit etmek büyük suçtur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 2 gün
    Bazen iyi bari sadece Türkiye'de olmuyormuş deyip hafiften seviniyorum böyle haberlere.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    7 Kişi Okuyor (0 Üye, 7 Misafir) 2 Masaüstü 5 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4438 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the last of us 2, naughty dog ve Yazılım
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün RTX 3070 Ti ortaya çıktı 2 gün Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde 2 gün Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak 2 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak 2 gün E-bebek siber saldırıyı doğruladı 2 gün Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu 2 gün Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti 2 gün 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri 2 gün Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır 2 gün TSMC daha fazla Sony sensör üretecek 2 gün WB Games, Microsoft’a satılabilir 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı Sonraki AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 2 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi