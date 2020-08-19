NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü

NBA liginde playoff maçları başladı. Bunun şerefine NBA2K20 oyunu Steam’de indirime girdi. Oyunu 19,92 TL’ye satın alabilirsiniz.

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NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü

NBA 2K20 Steam sayfası

NBA 2K20 daha önce PS4 ve Xbox One için benzer fiyatlara düşmüştü ancak PC’de indirime girmemişti. Şimdi de PC oyuncularının yüzü gülecek. İndirim bugün başladı, 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Ayrıca Bkz. "NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi"

Serinin devam oyunu NBA 2K21, 4 Eylül tarihinde çıkacak. NBA 2K21’in yeni nesil versiyonunun ise 2020 sonunda çıkacağı duyuruldu. NBA 2K21’in PC versiyonu eski nesil konsollar ile aynı olacak.

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