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    NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü

    NBA 2K20'nin PC versiyonu Steam'de yüzde 92 indirimle 19,92 TL'ye düştü. İndirim 1 Eylül'e kadar devam edecek.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü

    NBA liginde playoff maçları başladı. Bunun şerefine NBA2K20 oyunu Steam’de indirime girdi. Oyunu 19,92 TL’ye satın alabilirsiniz.

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    NBA 2K20 Steam sayfası

    NBA 2K20 daha önce PS4 ve Xbox One için benzer fiyatlara düşmüştü ancak PC’de indirime girmemişti. Şimdi de PC oyuncularının yüzü gülecek. İndirim bugün başladı, 1 Eylül'e kadar devam edecek.

    Ayrıca Bkz. "NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi"

    Serinin devam oyunu NBA 2K21, 4 Eylül tarihinde çıkacak. NBA 2K21’in yeni nesil versiyonunun ise 2020 sonunda çıkacağı duyuruldu. NBA 2K21’in PC versiyonu eski nesil konsollar ile aynı olacak.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giresunlufuk (Ufuk ) 2 gün
    Bu fiyata kaçmayacak bir oyun bence. Geçen sene Ps4'e 2019 versiyonu böyle indirim görünce almıştım. Basketbolu az çok oynayabilirim, keyif alabilirim diyen kaçırmasın.
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    Krone 2 gün
    Alınır mı arkadaşlar ?
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün
    Hiç alakam yok bedava olursa bir tık atarım :)
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    mnyksvsc (manyak savasci) 2 gün
    Epic verse de kütüphaneye eklesem ama oynamasam :)
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    seyitsuskun 2 gün
    hemen indirmeye gideyim 20 tl çok ucuz
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 gün
    Yine de almam, neden düşürdükleri belli. Üstelik neden Deluxe edition'a falan indirim yapmadıkları da belli.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 gün
    basketbol oyunlarını oynamayı hiç beceremedim. alsam yine beceremeyeceğim ama alayım mı acaba?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün murdocklawless
    Alışması biraz zaman alıyor ama alışınca bayağı sarıyor aslında.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 gün
    Cidden düşmüş :)
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