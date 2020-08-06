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    NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi

    NBA 2K21'in mevcut nesil konsollar ve PC için geliştirilen versiyonundan gameplay videosu geldi. NBA 2K20 ile çok benzer bir oyun bizi bekliyor.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi
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    Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından NBA basketbol ligi yeniden başladı. Liglerin başlamasıyla birlikte NBA 2K21 oyunundan oynanış fragmanı geldi. Oynanış fragmanında yeni nesilden görüntü bulunmuyor.

    Oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla şut atış barı değişmiş. Walking size ups olarak bilinen top saklama hareketi geri gelmiş. Yeni dribbling animasyonları eklenecek. Oynanışta ufak değişiklikler var. NBA 2K20’den pek farkı yok gibi görünüyor.

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    NBA 2K21, mevcut nesil için yani PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Stadia için 4 Eylül’de çıkışını gerçekleştirecek. PS5 ve Xbox Series X’e 2020’nin sonuna doğru çıkış yapacak. Yeni nesilde hangi yeniliklerin olacağı açıklanmadı Oyunun demosu Kobe Brayt için özel gün olan Mamba Day’de yani 24 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacak.

    NBA 2K21 PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri:

    • Intel Core i3-530 / AMD FX-4100
    • 4 GB RAM
    • Nvidia GTS 450 / AMD HD 7770
    • Depolama: 80 GB

    Önerilen Sistem Gereksinimleri:

    • Intel Core i5-4430 / AMD FX-8370
    • 8 GB RAM
    • Nvidia GTX 770 / AMD R9 270
    • Depolama: 80 GB


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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 2 hf. en beğenilen
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    mrtcrc (Murat ) 2 hf. yeni yorumcu
    Tanıtım videosu mükemmel. fena gaza geldim 😊
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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. (düzenlendi)
    Ben şurada kaldım hocam

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    WienerWald (Arda ) 2 hf.
    Artık her şeyi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. WienerWald
    Maalesef spor oyunlarının kaderi bu, hangi firma hangi oyun bir sonraki versiyonda ciddi değişimle geldi. Çok yavaş bir şekilde gelişiyor
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