NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi

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Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından NBA basketbol ligi yeniden başladı. Liglerin başlamasıyla birlikte NBA 2K21 oyunundan oynanış fragmanı geldi. Oynanış fragmanında yeni nesilden görüntü bulunmuyor.

Oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla şut atış barı değişmiş. Walking size ups olarak bilinen top saklama hareketi geri gelmiş. Yeni dribbling animasyonları eklenecek. Oynanışta ufak değişiklikler var. NBA 2K20’den pek farkı yok gibi görünüyor.

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NBA 2K21, mevcut nesil için yani PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Stadia için 4 Eylül’de çıkışını gerçekleştirecek. PS5 ve Xbox Series X’e 2020’nin sonuna doğru çıkış yapacak. Yeni nesilde hangi yeniliklerin olacağı açıklanmadı Oyunun demosu Kobe Brayt için özel gün olan Mamba Day’de yani 24 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacak.

NBA 2K21 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

Intel Core i3-530 / AMD FX-4100

4 GB RAM

Nvidia GTS 450 / AMD HD 7770

Depolama: 80 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

Intel Core i5-4430 / AMD FX-8370

8 GB RAM

Nvidia GTX 770 / AMD R9 270

Depolama: 80 GB

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