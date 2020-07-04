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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek

    NBA 2K21 her konsol nesli için ayrı bir pakete sahip olacak. Bununla birlikte biraz daha yüksek bütçesi olanlar her iki nesli de kapsayan Mamba özel versiyonuna sahip olabilecek.
    5 gün
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek
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    PS5 ve Xbox Series X konsolları bir aksaklık yaşanmazsa yıl sonuna doğru piyasada olacak. Geliştiriciler yeni nesil konsol özelinde oyunlar veya mevcut nesil ile yeni nesli kapsayan oyunlar üzerinde çalışıyor. 2K Games ise biraz farklı bir yol izliyor.

    NBA 2K21 farklı paketler sunacak

    Eylül başında piyasaya çıkmaya hazırlanan NBA 2K21 oyunu PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Google Stadia platformları için 60$ fiyat etiketi belirlemiş. PS5 ve Xbox Series X konsolunu bekliyorsanız o zaman oyunun fiyatı 70$ oluyor.

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    2K Games farklı konsol nesillerini destekleyen özel bir Kobe Bryant paketi hazırlamış. PS4 ve Xbox One X Mamba Forever Edition versiyonu özel MyTeam ve MyPlayers bonusları, Kobe Bryant dijital koleksiyon, Damian Lillard dijital koleksiyon gibi ekstralara sahip. Bu pakette PS5 ve Xbox Series X için standart sürüme erişim sunuluyor.

    NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek
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    PS5 ve Xbox Series X için Mamba Forever Edition versiyonunda ise özel bir Kobe Bryant kapağı yer alacak. PS4 ve Xbox One X için standart sürüme erişim sunan versiyon yine aynı fiyatta. Yani her iki nesil için oyunu düşünen varsa Mamba paketi diğerlerine göre daha avantajlı zira aksi takdirde 130$ civarında bir para ödemek gerekiyor.

    Oyunda MyTEAM puanları, jetonları, kartları ve kayıtları aynı üreticinin tüm konsollarında senkronize olacak. Paylaşımlı VC cüzdanı da sanal paraları senkronize saklayabilecek. Oyun 4 Eylül itibariyle piyasada olacak.



    https://www.engadget.com/nba-2k21-mamba-forever-edition-cross-gen-upgrade-140001724.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shadymarsh (Halim Samet) 5 gün en beğenilen
    10 Dolarlık ne eklenmiş acaba. Aa pardon unutmuşum güncel kadrolar ve formalar.
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    Xagdas (Çağdaş Yıldırım) 4 gün
    birisi ölüyo, bunlar paraya çeviriyo... Ailesi fakir değil ama deseki, MAMBA versiyon 100 dolar ama aradık 40 doları Kobe namına bilmem ne fonuna bağışlıyoruz... Zıkkım olsun kan emici sisteme. Tek fark kapak fotoğrafı.
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    Umutcan 5 gün
    Türkiye fiyatı 600 lira olur herhalde artık.
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    Jon_Kar 5 gün
    30 fps oyun icin 70 dolar para odeyecekler hahahahah
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    Ceqa (Güray ) 5 gün
    Adamlar 15 yıldır zam yapmamış bence bu bile büyük başarı

    Biz fakiriz diye adamlar zam mı yapmıyacak
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    shadymarsh (Halim Samet) 5 gün en beğenilen
    10 Dolarlık ne eklenmiş acaba. Aa pardon unutmuşum güncel kadrolar ve formalar.
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