NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek

Tam Boyutta Gör

PS5 ve Xbox Series X konsolları bir aksaklık yaşanmazsa yıl sonuna doğru piyasada olacak. Geliştiriciler yeni nesil konsol özelinde oyunlar veya mevcut nesil ile yeni nesli kapsayan oyunlar üzerinde çalışıyor. 2K Games ise biraz farklı bir yol izliyor.

NBA 2K21 farklı paketler sunacak

Eylül başında piyasaya çıkmaya hazırlanan NBA 2K21 oyunu PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Google Stadia platformları için 60$ fiyat etiketi belirlemiş. PS5 ve Xbox Series X konsolunu bekliyorsanız o zaman oyunun fiyatı 70$ oluyor.

İlginizi Çekebilir

Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak

Ayrıca Bkz. "MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı"

2K Games farklı konsol nesillerini destekleyen özel bir Kobe Bryant paketi hazırlamış. PS4 ve Xbox One X Mamba Forever Edition versiyonu özel MyTeam ve MyPlayers bonusları, Kobe Bryant dijital koleksiyon, Damian Lillard dijital koleksiyon gibi ekstralara sahip. Bu pakette PS5 ve Xbox Series X için standart sürüme erişim sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

PS5 ve Xbox Series X için Mamba Forever Edition versiyonunda ise özel bir Kobe Bryant kapağı yer alacak. PS4 ve Xbox One X için standart sürüme erişim sunan versiyon yine aynı fiyatta. Yani her iki nesil için oyunu düşünen varsa Mamba paketi diğerlerine göre daha avantajlı zira aksi takdirde 130$ civarında bir para ödemek gerekiyor.

Oyunda MyTEAM puanları, jetonları, kartları ve kayıtları aynı üreticinin tüm konsollarında senkronize olacak. Paylaşımlı VC cüzdanı da sanal paraları senkronize saklayabilecek. Oyun 4 Eylül itibariyle piyasada olacak.

https://www.engadget.com/nba-2k21-mamba-forever-edition-cross-gen-upgrade-140001724.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.