Netflix, 2020'nin en çok izlenen türlerini açıkladı

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Netflix, Türkiye’deki kullanıcıların 2020’de en çok izlediği türleri açıkladı. Yılın en çok izlenen dizi ve filmleri ise açıklanmadı.

Netflix Türkiye’de yılın en çok izlenen türü drama oldu. Ardından komedi ve stand-up yapımları takip ediyor. Komedi yapımlarının en çok izlendiği aylar, sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlere kapandığımız nisan, mayıs ve haziran ayları oldu.

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Yılın en çok izlenen türleri sıralamasında üçüncü sırada aksiyon, dördüncü sırada çocuk yapımları, beşinci sırada korku ve gerilim türü yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı"

Yılın en çok çıkış yakalayan türleri de açıklandı. Geçen seneye kıyasla bu sene en çok izlenen tür reality türü oldu. İkinci sırada romantik yapımlar üçüncü sırada kore dramaları, dördüncü sırada fantastik yapımlar ve beşinci sırada animeler yer alıyor.

Netflix'in ülkemizde 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Firma, Türkiye'ye ofis açma kararı aldı. İstanbul'a açılacak ofisin 2021’in ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

http://www.ranini.tv/haber/42755/1/netflixte-2020-yilinda-hangi-tur-yapimlari-izledik

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