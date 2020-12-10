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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, 2020'nin en çok izlenen türlerini açıkladı

    Netflix, ülkemizde en çok izlenen türleri açıkladı. Listenin başında drama yer alıyor. Listenin tamamı için haberimizi okuyabilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix, 2020'nin en çok izlenen türlerini açıkladı
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    Netflix, Türkiye’deki kullanıcıların 2020’de en çok izlediği türleri açıkladı. Yılın en çok izlenen dizi ve filmleri ise açıklanmadı.

    Netflix Türkiye’de yılın en çok izlenen türü drama oldu. Ardından komedi ve stand-up yapımları takip ediyor. Komedi yapımlarının en çok izlendiği aylar, sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlere kapandığımız nisan, mayıs ve haziran ayları oldu.

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    Yılın en çok izlenen türleri sıralamasında üçüncü sırada aksiyon, dördüncü sırada çocuk yapımları, beşinci sırada korku ve gerilim türü yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı"

    Yılın en çok çıkış yakalayan türleri de açıklandı. Geçen seneye kıyasla bu sene en çok izlenen tür reality türü oldu. İkinci sırada romantik yapımlar üçüncü sırada kore dramaları, dördüncü sırada fantastik yapımlar ve beşinci sırada animeler yer alıyor.

    Netflix'in ülkemizde 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Firma, Türkiye'ye ofis açma kararı aldı. İstanbul'a açılacak ofisin 2021’in ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.



    http://www.ranini.tv/haber/42755/1/netflixte-2020-yilinda-hangi-tur-yapimlari-izledik Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen nightdrive
    Türkiye kütüphanesindeki bilim kurgu içerikleri bir elin parmağını geçmiyor ki
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    içerik yok diyenlere şaşırıyorum. kaç para veriyosun aylık? 10 tl. ee on liraya login olduguna şükret. ver aylık bin lira adamlar istedigin icerigi çeksin, içerik bollaşın.
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    nightdrive (Osman Aga) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilim-kurgu listeye dahi girememiş nasıl milletiz anlamadım
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) nightdrive
    Türkiye kütüphanesindeki bilim kurgu içerikleri bir elin parmağını geçmiyor ki
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    RuLinq (ahmet atakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) nightdrive
    Hocam Türkiye’de yıllardır gişe yapan filmler saçma sapan dram ve komediler fazla şey yapmamak lazım
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) nightdrive
    netflix seyreden yalnızca seyretmiş olur
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tr netflix de doğru düzgün film yok, USA daki filmlerin gelmesi lazım.
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