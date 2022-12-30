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    Netflix, 2022'nin popüler dizi ve filmlerini açıkladı!

    2022 yılında Netflix’te en popüler dizi ve filmler belli oldu. Listede yeni çıkış yapan Wednesday dahil olmak üzere birçok başarılı yapım bulunuyor. İşte 2022 yılında Netflix'in en çok izlenenleri:
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    Netflix, 2022 yılının popüler dizi ve filmlerini açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, 2022 yılında en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Netflix orijinal yapımlarını içeren listede, All of Us Are DeadWednesday ve Stranger Things gibi birçok popüler yapım yer alıyor. Gelin 2022 yılında Netflix'te en çok izlenen dizi ve filmler nelermiş, hep birlikte bakalım.

    Netflix'te 2022 yılında en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

    Netflix tarafından paylaşılan listede, bu yıl en çok izlenen ingilizce film The Gray Man oldu. Kullanıcılardan büyük bir ilgi gören yapım, ilk 4 haftasında 253,870,000 saat izlenmeye ulaştı. Yapımı takip eden diğer yapımlar arasında Netflix'in zaman yolculuğu temalı filmi The Adam Project ve Kalplerimiz Bir yer alıyor. Küresel filmler listesinin zirvesine ise, Troll ve Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok eşlik ediyor.

    Netflix'in 2022 yılında en çok izlenen yabancı dizisi, bu ay toplamda 1 milyar 350 bin saat izlenmeyle Stranger Things 4.sezon oldu. Bununla birlikte yeni çıkış yapan Wednesday, kısa bir süreye rağmen 1 milyar 237 milyon saat izlenmeyle yılın en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başardı. Küresel diziler kategorisinde ise, Kore yapımı All of Us Are Dead ve Extraordinary Attorney Woo zirvede yer alıyor.

    İşte Netflix’te 2022 yılının en popüler dizi ve filmleri

    Filmler (İngilizce)

    1. The Gray Man
    2. The Adam Project
    3. Kalplerimiz Bir
    4. Hustle
    5. Tinder Avcısı
    6. Deniz Canavarı
    7. Enola Holmes 2
    8. Liseye Dönüş
    9. Torontolu Adam
    10. Day Shift

    Diziler (İngilizce)

    1. Stranger Things: 4. Sezon
    2. Wednesday
    3. DAHMER
    4. Bridgerton: 2. Sezon
    5. Inventing Anna
    6. Ozark: 4. Sezon
    7. The Watcher
    8. The Sandman
    9. The Umbrella Academy: 3. Sezon
    10. Virgin River: 4. Sezon

    Küresel Filmler

    1. Troll
    2. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
    3. Kara Yengeç
    4. Penceremden
    5. Zoraki İkili
    6. Yetişkinler İçin Aşk
    7. Carter
    8. My Name is Vendetta
    9. Soluksuz
    10. Öfke Çemberi

    Küresel Diziler

    1. All of Us Are Dead
    2. Extraordinary Attorney Woo
    3. The Marked Heart
    4. Till Money Do Us Part
    5. Elite: 5. Sezon
    6. High Heat
    7. The Empress
    8. Business Proposal
    9. Wrong Side of the Tracks
    10. Welcome to Eden
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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