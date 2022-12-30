Netflix, 2022'nin popüler dizi ve filmlerini açıkladı!

- Netflix'te 2022 yılında en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
- İşte Netflix’te 2022 yılının en popüler dizi ve filmleri
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Netflix'te 2022 yılında en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Netflix tarafından paylaşılan listede, bu yıl en çok izlenen ingilizce film The Gray Man oldu. Kullanıcılardan büyük bir ilgi gören yapım, ilk 4 haftasında 253,870,000 saat izlenmeye ulaştı. Yapımı takip eden diğer yapımlar arasında Netflix'in zaman yolculuğu temalı filmi The Adam Project ve Kalplerimiz Bir yer alıyor. Küresel filmler listesinin zirvesine ise, Troll ve Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok eşlik ediyor.
Netflix'in 2022 yılında en çok izlenen yabancı dizisi, bu ay toplamda 1 milyar 350 bin saat izlenmeyle Stranger Things 4.sezon oldu. Bununla birlikte yeni çıkış yapan Wednesday, kısa bir süreye rağmen 1 milyar 237 milyon saat izlenmeyle yılın en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başardı. Küresel diziler kategorisinde ise, Kore yapımı All of Us Are Dead ve Extraordinary Attorney Woo zirvede yer alıyor.
İşte Netflix’te 2022 yılının en popüler dizi ve filmleri
Filmler (İngilizce)
- The Gray Man
- The Adam Project
- Kalplerimiz Bir
- Hustle
- Tinder Avcısı
- Deniz Canavarı
- Enola Holmes 2
- Liseye Dönüş
- Torontolu Adam
- Day Shift
Diziler (İngilizce)
- Stranger Things: 4. Sezon
- Wednesday
- DAHMER
- Bridgerton: 2. Sezon
- Inventing Anna
- Ozark: 4. Sezon
- The Watcher
- The Sandman
- The Umbrella Academy: 3. Sezon
- Virgin River: 4. Sezon
Küresel Filmler
- Troll
- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
- Kara Yengeç
- Penceremden
- Zoraki İkili
- Yetişkinler İçin Aşk
- Carter
- My Name is Vendetta
- Soluksuz
- Öfke Çemberi
Küresel Diziler
- All of Us Are Dead
- Extraordinary Attorney Woo
- The Marked Heart
- Till Money Do Us Part
- Elite: 5. Sezon
- High Heat
- The Empress
- Business Proposal
- Wrong Side of the Tracks
- Welcome to Eden
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d