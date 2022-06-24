Netflix'te kan kaybı sürüyor: Şimdi de 300 kişinin görevine son verildi

Popüler dijital içerik platformu Netflix, mayıs ayında işten çıkartılan 150 kişinin ardından şimdi de çoğunluğu ABD’de olmak üzere 300 kişinin daha görevine son verdi.

Kayıp sürüyor

Dünya çapında toplam 11.000 çalışana ev sahipliği yapan Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde ilk kez abone sayısında azalma görüldüğünü açıklamıştı. Bununla birlikte hisse fiyatlarında yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kaybı yaşayan şirketin, alınan yeni kararı mali olumsuzluklardan sonra gelen bir küçülme hareketi sonucunda aldığı bildiriliyor.

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Yapılan duyuruda ''İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu ayarlamaları daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık." açıklamasında bulunan dijital içerik devi, işten çıkarılan çalışanlara ''Netflix için yaptıkları her şey için çok minnettarız ve bu zorlu geçişte onları desteklemek için çok çalışıyoruz." sözlerini dile getirdi.

Reklamlı üyelik yakında geliyor

Ayrıca son çeyrek raporunda 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediklerini söyleyen şirket, gelir artışı sağlamak için reklam destekli planlar ve hesaplarını başka hanelerde yaşayan kişilerle paylaşanlar için ek ücretler getirecek.

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Netflix, 300 çalışanın işine son verdi! Reklamlı üyelik yolda