Netflix, AAA sınıfı yüksek prodüksiyonlu PC oyunu üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Netflix, bir süredir Netflix Games adı altında abonelerine mobil oyunlar sunuyordu. Netflix üyeliği olan herkesin ücretsiz olarak deneyebildiği oyunlar dev video akış platformu için yeterli değil gibi duruyor. Zira yeni gelen bilgilere göre Netflix, Los Angeles oyun stüdyosunda yapımcı ve mühendis gibi rollerin yanı sıra “yeni bir AAA PC oyunu” için işe alım sürecine başlamış durumda.

Tam Boyutta Gör Netflix kısa bir süre önce yeni duyurulan Los Angeles oyun stüdyosunda oyun yönetmeni, sanat yönetmeni ve teknik yönetmen için iş ilanları yayınladı. İşe alınacak geliştiriciler ise AAA diye tabir edilen yüksek prodüksiyonlu yeni bir IP üzerinde çalışacak.

Netflix'in oyunlara yayılma arzusu yeni değil, ancak şirketin çabaları şimdiye kadar büyük ölçüde mobil alana odaklandı. Oyunlar geçtiğimiz Kasım ayında Netflix mobil uygulamasına eklendi ve o zamandan bu yana şirket, geliştirme aşamasında olan onlarcası ile Lucky Luna, Into the Breach, Desta: The Memories Between ve Immortality gibi önemli oyunları piyasaya sürdü. Netflix bu alandaki ilerleyişi için Boss Fight Entertainment ve Night School Studio stüdyoları da satın almıştı.

Öte yandan Netflix’in geliştirmeyi düşündüğü AAA PC oyunu hakkında çok fazla bir detay bulunmuyor. Ancak yayınlanan iş listesinde “FPS ve/veya Third Person Shooter oyunlarında deneyim tercih sebebidir” denmesi akıllara yeni oyunun FPS veya üçüncü şahıs bir RPG türünde olacağını getiriyor. Netflix’in oyun sektörüne bu hızlı girişinin arkası gelecek gibi duruyor.

