Netflix, AAA sınıfı yüksek prodüksiyonlu PC oyunu üzerinde çalışıyor

Netflix'ten büyük bütçeli PC oyunu geliyor
Netflix'in oyunlara yayılma arzusu yeni değil, ancak şirketin çabaları şimdiye kadar büyük ölçüde mobil alana odaklandı. Oyunlar geçtiğimiz Kasım ayında Netflix mobil uygulamasına eklendi ve o zamandan bu yana şirket, geliştirme aşamasında olan onlarcası ile Lucky Luna, Into the Breach, Desta: The Memories Between ve Immortality gibi önemli oyunları piyasaya sürdü. Netflix bu alandaki ilerleyişi için Boss Fight Entertainment ve Night School Studio stüdyoları da satın almıştı.
Öte yandan Netflix’in geliştirmeyi düşündüğü AAA PC oyunu hakkında çok fazla bir detay bulunmuyor. Ancak yayınlanan iş listesinde “FPS ve/veya Third Person Shooter oyunlarında deneyim tercih sebebidir” denmesi akıllara yeni oyunun FPS veya üçüncü şahıs bir RPG türünde olacağını getiriyor. Netflix’in oyun sektörüne bu hızlı girişinin arkası gelecek gibi duruyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/11/23/23475009/netflix-aaa-pc-game-job-listing-project https://jobs.netflix.com/jobs/243929231 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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