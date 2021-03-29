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    The Witcher'ın 2. sezonundan görseller paylaşıldı: 2. sezonda Wild Hunt var

    Netflix'in popüler dizisi The Witcher'ın ikinci sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı. Görsellere bakarak ikinci sezonda Wild Hunt olduğunu söyleyebiliriz.
    29 Mart 2021, 10:30 (3 sa.)
    1b
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    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Witcher'ın 2. sezonundan görseller paylaşıldı: 2. sezonda Wild Hunt var
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    Oyun dünyasının ve fantastik roman dünyasının en popülerlerinden biri olan The Witcher'ın Netflix tarafından hazırlanan dizi uyarlamasının ikinci sezonundan yeni görseller paylaşıldı.

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    Paylaşılan görsellere baktığımızda direkt olarak aklımıza üçüncü oyundaki Wild Hunt geliyor. Her ne kadar başlangıçta resmi olarak açıklanmasa da Redanian Intelligence bir süre sonra Wild Hunt'ın ikinci sezonda oalcağını resmi olarak duyurdu.

    Vahşi Av, Avrasya'daki pek çok kültürde görülen fenomenik bir inanç. Ayrıca The Witcher'ın hem kitaplarında hem de son oyununda büyük bir role sahip. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    The Witcher'ın ikinci sezonu için çekimler devam ediyor. Bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor dizinin ancak ne yazık ki tam bir yayın tarihi bilinmiyor. İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında. 



    https://www.gamesradar.com/these-sneaky-shots-of-the-witcher-season-2-hint-that-the-wild-hunt-may-be-on-the-way/
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