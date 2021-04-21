Netflix, Dota animesi Dota: Dragon's Blood'a 2. sezon onayını verdi

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Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Dota'nın Dota: Dragon's Blood isimli bir animesi geçtiğimiz haftalarda Netflix'te yayınlanmıştı. geçtiğimiz saatlerde de anime için güzel bir haber verildi.

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Ayrıca Bkz. "Dota 2 belgesel filmi "Free to Play" Netflix'te yayınlandı"

Netflix'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Dota: Dragon's Blood isimli animenin ikinci sezonu onaylandı. Hatta ikinci sezonun yapım aşaması da başladı. Ne yazık ki ikinci sezon ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Önümüzdeki yılın başlarında gelmesini bekleyebiliriz.

İlk sezonu şu anda Netflix'te bulabilirsiniz. 8 bölümden oluşan ilk sezonun konusu ise şöyle: Bu sürükleyici fantastik dizi, dünyayı tüm kötülüklerden arındırmaya kararlı olan Davion adlı ünlü ejderha şövalyesinin öyküsünü anlatıyor. Davion güçlü, kadim bir eldwurm ile yaşadığı karşılaşmanın ve yolunun gizli bir görevdeki asil Prenses Mirana ile kesişmesinin ardından kendini aklının ucundan bile geçiremeyeceği olayların ortasında bulur.

Eğer ilk sezonu izlediyseniz geçtiğimiz günlerde Netflix'e eklenen Free to Play isimli Dota belgesel filmini de izleyebilirsiniz.

https://www.polygon.com/entertainment/22391690/dota-dragons-blood-anime-series-netflix-season-2-reveal

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