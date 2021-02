Netflix duyurdu: Terminator animesi geliyor

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix'ten şimdi de bir Terminator animesi geliyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Terminator anime dizisi için çalışmalar başlamış durumda.

Netflix yeni Terminator projesi için yapımcı firma Skydance ve anime stüdyosu Production I.G. ile anlaşmaya varmış. Japonya'nın köklü stüdyolarından olan Production I.G. daha önce Ghost in the Shell, B: The Beginning ve Eden of the East gibi ünlü animeleri hazırlamıştı. Aynı stüdyonun diğer işleri arasında Haikyuu!!, Psycho-Pass ve Kuroko no Basket gibi popüler seriler de yer alıyor.

Senaryo tarafında ise Robert Pattinson'lu yeni The Batman filminin yazarı Mattson Tomlin'in imzası olacak. Projeyle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Tomlin, Terminator animesinin James Cameron'un yarattığı dünyayı 'genişleteceğini' ancak hikayeyi reboot etmeyeceğini söyledi.

Netflix Japonya ve anime sorumlusu John Derderian ise,"Terminator tarihin en ikonik bilim-kurgu hikayelerinden birisi ve dünyamızla olan ilişkisi geçmişten bu yana her geçen gün daha da arttı. Bugün Terminator dünyası bizlere daha da anlamlı geliyor. Yeni animasyon serisi bu evreni daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde keşfedecek. Hayranların; insanlar ve makineler arasındaki bu epik savaşın yeni bölümünü görebilmesi için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terminator anime dizisi henüz erken evrelerinde bulunuyor. Konusu veya yayın tarihiyle ilgili şu an için bir bilgimiz yok. Önümüzdeki süreçte daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

Japonya'nın anime sektörüne büyük yatırımlar yapan Netflix daha önce Pacific Rim, Kong: Skull Island ve Tomb Raider gibi serilerin de animesini duyurmuştu.

