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    Netflix'ten büyük plan: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var

    Netflix, oyun alanındaki çalışmalarını artırmaya devam ediyor. Netflix CEO'su Greg Peters şu anda aktif olarak geliştirilmekte olan 80'den fazla oyunla hedeflerini yükselttiklerini söyledi.
    Netflix: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var Tam Boyutta Gör
    Netflix, oyun alanındaki stratejisiyle şu anda aktif olarak geliştirilmekte olan 80'den fazla oyunla büyük hedeflere sahip olacak. Yayın devi Netflix, oyun sektöründe daha fazla yer edinmek istiyor ve bu segmentteki çabalarını bir kez daha belirgin şekilde genişletti.

    Bu aydan itibaren ayda en az bir yeni oyun eklenecek

    CEO Gergory K. Peters bir mali raporda, şirketin şu anda aktif olarak geliştirilmekte olan 80'den fazla oyunu olduğunu doğruladı. Peters'a göre Netflix'teki oyun kataloğu iyileştirme girişimi şirket için önemli bir plan. Yeni projeler, oyun sektöründe şirket için halihazırda başarılı olduğu kanıtlanmış şeylere dayanmaya devam edecek.

    Şirket, 2023 yılı ile karşılaştırıldığında oyun sektöründeki çabalarını tam üç katına çıkardı. 2024'ün ilk yarısının değerlendirmeleri bunun oldukça iyi bir büyüme oranı olduğunu kanıtlıyor. Ancak şirket, oyun sektöründe 2025 ve 2026 için daha agresif bir büyüme hedefi belirledi.

    Netflix, 2021'den bu yana 100'den fazla oyun yayınlasa da hala emekleme aşamasında ve henüz şirketin bir bütün olarak işi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip değil.

    Gergory K. Peters, "Bu ay Temmuz'dan başlayarak Netflix Stories'e her ay yaklaşık bir yeni başlık ekleyeceğiz ve önümüzdeki çeyreklerde ve yıllarda piyasaya sürülecek çok farklı türde oyunlar da dahil olmak üzere çok daha fazlasına sahibiz" dedi.

    Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, şirketin oyunlardan özellikle heyecan duyduğunu çünkü bunların Netflix'in hayranlarına dizinin sezonları arasında etkileşime girmeleri için daha fazla yol sunmaları açısından nadir bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca bir Netflix oyununun bir dizinin veya bir filmin devamında karşılığını alabilecek karakterler ve hikayeler içerebileceğini ima etti.

    Netflix'in bir sonraki büyük oyun sürümlerinden biri, bu yıl popüler dizinin 2. sezonuyla birlikte çıkacak olan Squid Game çok oyunculu oyunudur. Bunun ötesinde, eski Halo ve Destiny patronu Joseph Staten, Netflix ile bir AAA çok platformlu oyun üzerinde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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