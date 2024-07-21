Netflix'ten büyük plan: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var

Bu aydan itibaren ayda en az bir yeni oyun eklenecek
CEO Gergory K. Peters bir mali raporda, şirketin şu anda aktif olarak geliştirilmekte olan 80'den fazla oyunu olduğunu doğruladı. Peters'a göre Netflix'teki oyun kataloğu iyileştirme girişimi şirket için önemli bir plan. Yeni projeler, oyun sektöründe şirket için halihazırda başarılı olduğu kanıtlanmış şeylere dayanmaya devam edecek.
Şirket, 2023 yılı ile karşılaştırıldığında oyun sektöründeki çabalarını tam üç katına çıkardı. 2024'ün ilk yarısının değerlendirmeleri bunun oldukça iyi bir büyüme oranı olduğunu kanıtlıyor. Ancak şirket, oyun sektöründe 2025 ve 2026 için daha agresif bir büyüme hedefi belirledi.
Netflix, 2021'den bu yana 100'den fazla oyun yayınlasa da hala emekleme aşamasında ve henüz şirketin bir bütün olarak işi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip değil.
Gergory K. Peters, "Bu ay Temmuz'dan başlayarak Netflix Stories'e her ay yaklaşık bir yeni başlık ekleyeceğiz ve önümüzdeki çeyreklerde ve yıllarda piyasaya sürülecek çok farklı türde oyunlar da dahil olmak üzere çok daha fazlasına sahibiz" dedi.
Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, şirketin oyunlardan özellikle heyecan duyduğunu çünkü bunların Netflix'in hayranlarına dizinin sezonları arasında etkileşime girmeleri için daha fazla yol sunmaları açısından nadir bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca bir Netflix oyununun bir dizinin veya bir filmin devamında karşılığını alabilecek karakterler ve hikayeler içerebileceğini ima etti.
Netflix'in bir sonraki büyük oyun sürümlerinden biri, bu yıl popüler dizinin 2. sezonuyla birlikte çıkacak olan Squid Game çok oyunculu oyunudur. Bunun ötesinde, eski Halo ve Destiny patronu Joseph Staten, Netflix ile bir AAA çok platformlu oyun üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.