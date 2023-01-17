Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları (2023)

Netflix fiyatı ne kadar oldu?
Çok daha rekabetçi fiyatla Türkiye pazarına giren Disney+'a abonelerini kaptıran Netflix, Amerika'dan sonra Türkiye'de de fiyat artışına gitti. Yüksek fiyatına rağmen yeni içerikler sunmamasının yanında reklamlı paketiyle eleştiri yağmuruna tutulan Netflix, Türkiye'de en son Nisan ayının başında abonelik fiyatlarını güncellemişti. Ocak 2023 itibarıyla Netflix paket fiyatları şu şekilde 🔽
|Netflix Planları
|Yeni fiyat
|Eski fiyat
|Temel
|63.99 TL
|45.99 TL
|Standart
|97.99 TL
|69.99 TL
|Özel
|130.99 TL
|93.99 TL
Her zamanki gibi Netflix fiyatı neden arttı? resmi bir açıklama gelmedi. Yeni abonelik fiyatları yeni üye olacaklar için hemen geçerli olacaktır. Mevcut üyeler her zaman olduğu gibi fiyat değişikliğinden hemen etkilenmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
65 Kişi Okuyor (14 Üye, 51 Misafir) 30 Masaüstü 35 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
14099 kez okundu.
133 kişi, toplam 171 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, zam ve