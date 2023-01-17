Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları (2023)

Netflix abonelik ücretleri Türkiye'de bir kez daha güncellendi ve 17 Ocak 2023 itibariyle fiyatlar yeniden zamlandı. Peki 2023 Netflix fiyatı kaç TL oldu?

Netflix fiyatı ne kadar oldu?

Çok daha rekabetçi fiyatla Türkiye pazarına giren Disney+'a abonelerini kaptıran Netflix, Amerika'dan sonra Türkiye'de de fiyat artışına gitti. Yüksek fiyatına rağmen yeni içerikler sunmamasının yanında reklamlı paketiyle eleştiri yağmuruna tutulan Netflix, Türkiye'de en son Nisan ayının başında abonelik fiyatlarını güncellemişti. Ocak 2023 itibarıyla Netflix paket fiyatları şu şekilde 🔽

Netflix paket fiyatları 🎬 2023 Netflix Planları Yeni fiyat Eski fiyat Temel 63.99 TL 45.99 TL Standart 97.99 TL 69.99 TL Özel 130.99 TL 93.99 TL

Reklamlı Netflix hakkında fiyat bilgisi sızdırıldı 4 ay önce eklendi

Her zamanki gibi Netflix fiyatı neden arttı? resmi bir açıklama gelmedi. Yeni abonelik fiyatları yeni üye olacaklar için hemen geçerli olacaktır. Mevcut üyeler her zaman olduğu gibi fiyat değişikliğinden hemen etkilenmeyecek.

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Netflix fiyatlarına zam geldi! İşte yeni abonelik fiyatları