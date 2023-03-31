Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix Games akıllı TV'lere geliyor: Telefonlar kontrolcü olacak

    Popüler akış platformu Netflix, 2021 yılına erişime açılan Netflix Games'i çok yakında akıllı TV'lere getirebilir. Ayrıca mobil cihazların kontrolcü olarak kullanılacağı belirtiliyor. İşte detaylar
    Oy Ver
    Netflix Games akıllı TV'lere geliyor: Telefonlar kontrolcü olacak Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Disney+ ve Amazon Prime video gibi rakiplerine karşı kullanıcı kaybetmeye devam eden Netflix, platforma yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalara başladı. Sızıntılara göre akış devi, 2021 yılında erişime açılan Netflix Games'i daha fazla cihaza ulaştırmayı planlıyor. 

    Netflix Games TV'lere Geliyor

    Netflix hemen hemen tüm akıllı TV'lerde kendi yer bulmuş olsa da, oyun platformu yalnızca mobil cihazlar ile sınırlı kaldı. Bu noktada mobil kullanıcılar, platform tarafından sunulan oyunlara yalznıca App Store veya Google Play'den aktif bir Netflix aboneliğiyle ulaşabiliyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. 

    Bugün ortaya çıkan raporlara göre Netflix uygumasında, oyun platformunun akıllı TV'lere geleceğini gösteren farklı kodlar keşfedildi. Üstelik bunlar arasında, kullanıcıların iPhone veya Android telefonları bir kontrolcü olarak kullanmasını sağlayacak bir özellik de yer alıyor. Böylece Netflix, akıllı TV'lerde mobil cihaz tabanlı bir konsol deneyimi sunmayı hedefliyor diyebiliriz.

    Ayrıca Netflix'in gelecek planları arasında, GeForce Now ve XCloud benzeri bir bulut oyun hizmeti de yer alıyor. Bu servis, herhangi bir indirme işlemine gerek duymadan kullanıcıların TV ve mobil cihazlar üzerinden oyun oynamalarına olanak tanıyacak. Ancak yeni hizmetin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 2 saat önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tarihi geçmiş maden suyu içmek kaslarda enerji kullanım sırası param yok yurtdışına nasıl giderim travazol krem kedi mantar slide to unlock nasıl kaldırılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız