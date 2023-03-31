Netflix Games akıllı TV'lere geliyor: Telefonlar kontrolcü olacak

Netflix Games TV'lere Geliyor
Netflix hemen hemen tüm akıllı TV'lerde kendi yer bulmuş olsa da, oyun platformu yalnızca mobil cihazlar ile sınırlı kaldı. Bu noktada mobil kullanıcılar, platform tarafından sunulan oyunlara yalznıca App Store veya Google Play'den aktif bir Netflix aboneliğiyle ulaşabiliyor. Ancak bu durum yakında değişebilir.
Bugün ortaya çıkan raporlara göre Netflix uygumasında, oyun platformunun akıllı TV'lere geleceğini gösteren farklı kodlar keşfedildi. Üstelik bunlar arasında, kullanıcıların iPhone veya Android telefonları bir kontrolcü olarak kullanmasını sağlayacak bir özellik de yer alıyor. Böylece Netflix, akıllı TV'lerde mobil cihaz tabanlı bir konsol deneyimi sunmayı hedefliyor diyebiliriz.
Ayrıca Netflix'in gelecek planları arasında, GeForce Now ve XCloud benzeri bir bulut oyun hizmeti de yer alıyor. Bu servis, herhangi bir indirme işlemine gerek duymadan kullanıcıların TV ve mobil cihazlar üzerinden oyun oynamalarına olanak tanıyacak. Ancak yeni hizmetin ayrıntıları henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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