Tam Boyutta Gör Günümüzde Disney+ ve Amazon Prime video gibi rakiplerine karşı kullanıcı kaybetmeye devam eden Netflix, platforma yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalara başladı. Sızıntılara göre akış devi, 2021 yılında erişime açılan Netflix Games'i daha fazla cihaza ulaştırmayı planlıyor.

Netflix Games TV'lere Geliyor

Netflix hemen hemen tüm akıllı TV'lerde kendi yer bulmuş olsa da, oyun platformu yalnızca mobil cihazlar ile sınırlı kaldı. Bu noktada mobil kullanıcılar, platform tarafından sunulan oyunlara yalznıca App Store veya Google Play'den aktif bir Netflix aboneliğiyle ulaşabiliyor. Ancak bu durum yakında değişebilir.

Bugün ortaya çıkan raporlara göre Netflix uygumasında, oyun platformunun akıllı TV'lere geleceğini gösteren farklı kodlar keşfedildi. Üstelik bunlar arasında, kullanıcıların iPhone veya Android telefonları bir kontrolcü olarak kullanmasını sağlayacak bir özellik de yer alıyor. Böylece Netflix, akıllı TV'lerde mobil cihaz tabanlı bir konsol deneyimi sunmayı hedefliyor diyebiliriz.

Netflix en büyük oyun servisi olma yolunda 1 hf. önce eklendi

Ayrıca Netflix'in gelecek planları arasında, GeForce Now ve XCloud benzeri bir bulut oyun hizmeti de yer alıyor. Bu servis, herhangi bir indirme işlemine gerek duymadan kullanıcıların TV ve mobil cihazlar üzerinden oyun oynamalarına olanak tanıyacak. Ancak yeni hizmetin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

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Netflix Games akıllı TV'lere geliyor: Telefonlar kontrolcü olacak