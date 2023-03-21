Netflix bu yıl 40 yeni oyunu kütüphanesine ekleyecek

Netflix oyun kataloğu büyüyor
Netflix, abonelerine ücretsiz mobil oyun sunma fikrini 2021 yılında hayata geçirmişti. Kendi oyun stüdyosunu kuran Netflix, bir yandan oyun geliştirmelerine devam ederken diğer yandan popüler oyunları da kütüphanesine ekliyor.
Valiant Hearts: Coming Home ve Highwater oyunlarının yayınlanması ile birlikte Netflix oyun kütüphanesi 55 yapıma ulaştı. Bu yıl ise Terra Nil, Paper Trail, Ubisoft imzalı Mighty Quest: Rogue Palace gibi oyunlarla toplamda 40 yapım abonelerle buluşacak. Böylece toplamda 95 oyun olacak. Firma her ay oyun yayınlayacağını belirtti.
Netflix hali hazırda 70 oyun geliştiriyor ve bunların 16’sı kendi stüdyolarında. Bu yıl 40 tane yayınlanacağı için önümüzdeki yıllarda 30 yapım daha piyasaya çıkacak. Monument Valley serisi 2024 yılında abonelere sunulacakken UsTwo ekibi bir devam oyunu daha geliştiriyor. 125 civarı oyunla Netflix sektörün en önemli mobil oyun aboneliklerinden birisi haline gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)