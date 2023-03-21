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    Anlık Bildirim

    Netflix bu yıl 40 yeni oyunu kütüphanesine ekleyecek

    Geçen yıl 55 mobil oyunu aboneleri ile buluşturan Netflix, bu yıla da hızlı başladı. Toplamda 40 oyun yayınlayacak olan firmanın 30 oyunu da önümüzdeki yılları bekliyor. 
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    Apple Arcade abonelik sisteminden sonra Netflix de mobil dünyanın en büyük oyun abonelik sistemlerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Netflix aboneleri bu yıl 100 civarında oyuna ücretsiz sahip olabilecek.

    Netflix oyun kataloğu büyüyor

    Netflix, abonelerine ücretsiz mobil oyun sunma fikrini 2021 yılında hayata geçirmişti. Kendi oyun stüdyosunu kuran Netflix, bir yandan oyun geliştirmelerine devam ederken diğer yandan popüler oyunları da kütüphanesine ekliyor.

    Valiant Hearts: Coming Home ve Highwater oyunlarının yayınlanması ile birlikte Netflix oyun kütüphanesi 55 yapıma ulaştı. Bu yıl ise Terra Nil, Paper Trail, Ubisoft imzalı Mighty Quest: Rogue Palace gibi oyunlarla toplamda 40 yapım abonelerle buluşacak. Böylece toplamda 95 oyun olacak. Firma her ay oyun yayınlayacağını belirtti.

    Netflix hali hazırda 70 oyun geliştiriyor ve bunların 16’sı kendi stüdyolarında. Bu yıl 40 tane yayınlanacağı için önümüzdeki yıllarda 30 yapım daha piyasaya çıkacak. Monument Valley serisi 2024 yılında abonelere sunulacakken UsTwo ekibi bir devam oyunu daha geliştiriyor. 125 civarı oyunla Netflix sektörün en önemli mobil oyun aboneliklerinden birisi haline gelecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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