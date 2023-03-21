Netflix bu yıl 40 yeni oyunu kütüphanesine ekleyecek

Tam Boyutta Gör Apple Arcade abonelik sisteminden sonra Netflix de mobil dünyanın en büyük oyun abonelik sistemlerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Netflix aboneleri bu yıl 100 civarında oyuna ücretsiz sahip olabilecek.

Netflix oyun kataloğu büyüyor

Netflix, abonelerine ücretsiz mobil oyun sunma fikrini 2021 yılında hayata geçirmişti. Kendi oyun stüdyosunu kuran Netflix, bir yandan oyun geliştirmelerine devam ederken diğer yandan popüler oyunları da kütüphanesine ekliyor.

Netflix’ten eğlenceli bir oyun 2 ay önce eklendi

Valiant Hearts: Coming Home ve Highwater oyunlarının yayınlanması ile birlikte Netflix oyun kütüphanesi 55 yapıma ulaştı. Bu yıl ise Terra Nil, Paper Trail, Ubisoft imzalı Mighty Quest: Rogue Palace gibi oyunlarla toplamda 40 yapım abonelerle buluşacak. Böylece toplamda 95 oyun olacak. Firma her ay oyun yayınlayacağını belirtti.

Netflix hali hazırda 70 oyun geliştiriyor ve bunların 16’sı kendi stüdyolarında. Bu yıl 40 tane yayınlanacağı için önümüzdeki yıllarda 30 yapım daha piyasaya çıkacak. Monument Valley serisi 2024 yılında abonelere sunulacakken UsTwo ekibi bir devam oyunu daha geliştiriyor. 125 civarı oyunla Netflix sektörün en önemli mobil oyun aboneliklerinden birisi haline gelecek.

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Netflix en büyük oyun servisi olma yolunda