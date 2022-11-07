Netflix'in popüler dizisi Stranger Things’in VR oyunu 2023’te geliyor

Vecna karakterini oynayacağız
Yapılan duyuruda, Stranger Things VR oyununda dizinin 4. Sezonunda gördüğümüz Vecna karakteriyle oynayacağımız açıklanıyor. Çok fazla detay verilmese de kovan zihnini oluşturmak ve boşluğu evcilleştirirken keşifler yapmak oyunun mekanikleri arasında olacak gibi duruyor. Öte yandan Vecna karakteriyle Eleven ve Hawkins’ten intikam almaya çalışacağımızın altı çiziliyor.
Stranger Things VR çıkış tarihi
Bu arada Netflix, daha önce Stranger Things: The VR Experience ile mobil ve konsol oyunu Stranger Things 3: The Game yapımlarıyla popüler dizi serisinin birden fazla oyununu yayınlamıştı. Yeni geliştirilen psikolojik korku/aksiyon türündeki Stranger Things VR ise 2023 kış döneminde çıkışını yapacak.Kaynakça https://www.engadget.com/stranger-things-vr-game-coming-from-netflix-091242862.html https://tenderclaws.com/strangerthingsvr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence