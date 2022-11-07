Netflix'in popüler dizisi Stranger Things’in VR oyunu 2023’te geliyor

Tam Boyutta Gör Ünlü dizi Stranger Things, oyun olarak karşımıza çıkmak üzere. Netflix ve geliştirici Tender Claws, Stranger Things Day 2022'de açıklandığı gibi büyük VR platformlarına çıkacak bir Stranger Things VR oyunu üzerinde çalışıyor. Netflix'in çok sevilen dizisinin başka oyunlarını da görmüştük ancak beklenen ilgiyi uyandıramamışlardı. Geliştirilen yeni oyun ise VR alanında güzel bir alternatif olabilir.

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Vecna karakterini oynayacağız

Yapılan duyuruda, Stranger Things VR oyununda dizinin 4. Sezonunda gördüğümüz Vecna karakteriyle oynayacağımız açıklanıyor. Çok fazla detay verilmese de kovan zihnini oluşturmak ve boşluğu evcilleştirirken keşifler yapmak oyunun mekanikleri arasında olacak gibi duruyor. Öte yandan Vecna karakteriyle Eleven ve Hawkins’ten intikam almaya çalışacağımızın altı çiziliyor.

Tam Boyutta Gör Geliştirici stüdyo Tender Claws daha önce, sanal gerçeklik Virtual Virtual Reality 1 ve 2 yapımlarının yanı sıra mobil AR sanal evcil hayvan oyunu Tendar ve hikayeli tiyatro maceralarını konu alan The Under Presents ile Tempest oyunlarını ortaya koymuştu.

Stranger Things VR çıkış tarihi

Bu arada Netflix, daha önce Stranger Things: The VR Experience ile mobil ve konsol oyunu Stranger Things 3: The Game yapımlarıyla popüler dizi serisinin birden fazla oyununu yayınlamıştı. Yeni geliştirilen psikolojik korku/aksiyon türündeki Stranger Things VR ise 2023 kış döneminde çıkışını yapacak.

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Netflix, Stranger Things VR oyununu onayladı, 2023'te geliyor