Netflix gibi akış hizmetleri ilk kez geleneksel TV'yi geride bıraktı

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Akış hizmetlerinin hayatımıza girmesiyle birlikte TV izleme alışkanlıklarında değişim yaşanmaya başlamıştı. Netflix’in başı çektiği akış hizmetleri, sürekli büyüyüşünü sürdürürken ilk defa geleneksel TV’yi geride bırakmayı başardı.

Piyasa ölçüm firması Nielsen tarafından yayınlanan rapora göre, Netflix ve Dinsey+ gibi akış hizmetleri Temmuz ayında geleneksel kablolu TV izleyicilerini ilk defa geride bırakarak TV pazarının lideri oldu. İzleyiciler, ay boyunca akış hizmetlerinde haftalık ortalama 190.9 milyar dakika içerik izledi. 2020 yılında pandemi dolayısıyla uygulanan yasak dönemlerinde bile bu rakam ortalama 169.9 milyar dakika seviyesine ulaşmıştı. Görünen o ki, pandemi süreci insanların akış hizmetlerine geçiş sürecini hızlandırmış.

İzleyici alışkanlıkları değişiyor

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Değişen izleyici paylarının yanı sıra, toplam TV kullanımının önceki yıla göre neredeyse aynı olduğu belirtiliyor. Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, Amerikalıların akış hizmetlerine daha fazla odaklandığı ve kullandıkları platformları genişlettiği ortaya çıkıyor. Yani basitçe, insanlar daha fazla TV izlemiyor, sadece alışkanlıklarını değiştiriyor ve vakitlerini dijital servis platformlarına ayırıyor.

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Genel olarak akış servislerinin yıllık bazda kullanım paylarını 6.5 puan artırdığını görüyoruz. Temmuz ayında Netflix liderliğini sürdürmeye devam ederken izleyicilerin en çok Stranger Things, Virgin River ve The Umbrella Academy ve The Gray Man yapımlarını izlediği belirtiliyor. Ek olarak Youtube, Hulu ve Amazon Prime’da paylarını artırmayı başarmış. Totalde ise akış hizmetleri yüzde 34.8, geleneksek kablolu TV ise yüzde 34.4 oranlarını erişmiş durumda.

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Netflix gibi akış hizmetleri ilk kez geleneksel TV'yi geçti