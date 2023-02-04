Netflix, hesap paylaşımı kısıtlamalarının 'yanlışlıkla' yayınlandığını açıkladı

Yalnızca Kosta Rika, Peru ve Şili için geçerli olacak
Bilindiği üzere Netflix, şifre paylaşımı kısıtlamasını küresel çapta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda platformun küresel sitesinde paylaşılan yönergeler özelliğin kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağına işaret ettiğinden, kullanıcılarda büyük soru işaretleri oluşturdu diyebiliriz.
The Guardian’a verdiği demeçte yaşanan kargaşa yüzünden özür dileyen Netflix, yönergelerin Kosta Rika, Peru ve Şili için planlandığını ancak küresel sitede ''yanlışlıkla'' paylaşıldığını duyurdu. Böylece yeni kısıtlamanın sadece Latin Amerika ülkeleri için geçerli olup henüz yaygın olarak kullanıma sunulmayacağını söyleyebiliriz.
Paylaşılan yönergelere göre 2023'ün ilk üç ayında diğer ülkelerde de erişime açılması planlanan özellik kapsamında, kullanıcıların her 31 günde en az bir kez kayıtlı haneden giriş yapmaları gerekecek. Aksi takdirde Netflix, kullanıcıların erişimine kısıtlama getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?