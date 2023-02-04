Netflix, hesap paylaşımı kısıtlamalarının 'yanlışlıkla' yayınlandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Netflix, hesap paylaşımı hakkında SSS sayfasını güncelleyerek şifre paylaşan hesapların nasıl tespit edileceğine dair ilk bilgileri paylaşmıştı. Ancak bu bilgiler, kısa süre içerisinde siteden kaldırıldı. Bugün popüler içerik platformu, yaşanan olay hakkında resmi bir açıklamada bulundu.

Yalnızca Kosta Rika, Peru ve Şili için geçerli olacak

Bilindiği üzere Netflix, şifre paylaşımı kısıtlamasını küresel çapta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda platformun küresel sitesinde paylaşılan yönergeler özelliğin kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağına işaret ettiğinden, kullanıcılarda büyük soru işaretleri oluşturdu diyebiliriz.

The Guardian’a verdiği demeçte yaşanan kargaşa yüzünden özür dileyen Netflix, yönergelerin Kosta Rika, Peru ve Şili için planlandığını ancak küresel sitede ''yanlışlıkla'' paylaşıldığını duyurdu. Böylece yeni kısıtlamanın sadece Latin Amerika ülkeleri için geçerli olup henüz yaygın olarak kullanıma sunulmayacağını söyleyebiliriz.

Netflix, hesabını paylaşanları böyle engelleyecek 3 gün önce eklendi

Paylaşılan yönergelere göre 2023'ün ilk üç ayında diğer ülkelerde de erişime açılması planlanan özellik kapsamında, kullanıcıların her 31 günde en az bir kez kayıtlı haneden giriş yapmaları gerekecek. Aksi takdirde Netflix, kullanıcıların erişimine kısıtlama getirecek.

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