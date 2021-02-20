Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Counter Strike, Half Life ve Portal gibi oyunlarla tanınan Valve'in bir diğer popüler oyunu DOTA'nın animesi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu ve yayın tarihi de açıklanmıştı. Şimdi de ilk fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak"

İlginizi Çekebilir

Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı

DOTA: Dragon's Blood, ismi ile yayınlanacak olan anime, Netflix özel yapımı olacak. Animasyon kısmını ise daha önce Legend of Korra'yı geliştiren stüdyo MIR üstleniyor. 8 bölümden oluşacak olan DOTA: Dragon's Blood, 25 Mart'ta yayınlanacak.

Seslendirme kadrosunda ise Troy Baker, JB Blanc, Stephany Jacobsen, Josh Keaton, Yuri Lowenthal, Anson MountLara Pulver ve Freya Tingley gibi isimler bulunuyor.

Konusu: Bu sürükleyici fantastik dizi, dünyayı tüm kötülüklerden arındırmaya kararlı olan Davion adlı ünlü ejderha şövalyesinin öyküsünü anlatıyor. Davion güçlü, kadim bir eldwurm ile yaşadığı karşılaşmanın ve yolunun gizli bir görevdeki asil Prenses Mirana ile kesişmesinin ardından kendini aklının ucundan bile geçiremeyeceği olayların ortasında bulur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.