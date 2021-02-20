Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı

    Valve'in popüler oyunu DOTA'nın Netflix tarafından duyurulan animesi DOTA: Dragon's Blood'dan ilk fragman paylaşıldı. Fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Şubat 2021, 13:30 (2 sa.)
    455
    20
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Counter Strike, Half Life ve Portal gibi oyunlarla tanınan Valve'in bir diğer popüler oyunu DOTA'nın animesi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu ve yayın tarihi de açıklanmıştı. Şimdi de ilk fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı

    DOTA: Dragon's Blood, ismi ile yayınlanacak olan anime, Netflix özel yapımı olacak. Animasyon kısmını ise daha önce Legend of Korra'yı geliştiren stüdyo MIR üstleniyor. 8 bölümden oluşacak olan DOTA: Dragon's Blood, 25 Mart'ta yayınlanacak.

    Seslendirme kadrosunda ise Troy Baker, JB Blanc, Stephany Jacobsen, Josh Keaton, Yuri Lowenthal, Anson MountLara Pulver ve Freya Tingley gibi isimler bulunuyor.

    Konusu: Bu sürükleyici fantastik dizi, dünyayı tüm kötülüklerden arındırmaya kararlı olan Davion adlı ünlü ejderha şövalyesinin öyküsünü anlatıyor. Davion güçlü, kadim bir eldwurm ile yaşadığı karşılaşmanın ve yolunun gizli bir görevdeki asil Prenses Mirana ile kesişmesinin ardından kendini aklının ucundan bile geçiremeyeceği olayların ortasında bulur. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 54 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    N Night_Blade (ibrahim s) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya dejavu oluyorum ya da bu haberi 2-3 önce okudum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    fragman çok iyi insan sabırsızlanıyor müthiş bir iş olacağa benziyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W WereChaos 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tekrar söylüyorum mükemmel olucak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu 59 dk. Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek 1 sa. GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor? 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı Sonraki Tamamen Hindistan üretimi Moto E7 Power duyuruldu 3 sa. Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak 4 sa. Realme Buds Air 2 özellikleri belli oldu 5 sa. Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor 6 sa. macOS Big Sur 11 ile WebM desteği geliyor 13 sa. Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak 14 sa. PC oyuncularının yeni gözdesi 'Valheim' 3 haftada 3 milyon sattı 15 sa. Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller 15 sa. Bulmaca oyunu About Love and Hate 2, iOS cihazlar için yayınlandı 15 sa. Nissan'dan karavan ofis konsepti 16 sa. Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir 16 sa. iOS 14 gizlilik kuralları için reklam verenler bir araya geliyor 16 sa. Silent Hill söylentileri büyüyor: "Bu yaz duyurulacak" 17 sa. Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan uzun fragman 17 sa. Dinozor temalı aksiyon oyunu Second Extinction, Xbox konsollarına geliyor 18 sa. Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi 18 sa. Haftalık Film Önerisi 14: News of the World 19 sa. Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor 19 sa. Altın kaplama PS5'in fiyatı belli oldu: 3.5 milyon TL 20 sa. Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız