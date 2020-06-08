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    Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı

    Netflix'in ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı paylaşıldı. Yarına Tek Bilet filmi 19 Haziran'da yayınlanacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,4b
    268
    13
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
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    Netflix'in ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet filminin fragmanı yayınlandı. Yarına Tek Bilet filmi, 19 Haziran’da gösterime girecek. 

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    Yarına Tek Bilet, romantik türde bir film. Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger oynuyor. Aynı kompartımanda 14 saat yolculuk yapacak iki gencin birbirini tanıma öyküsünü anlatıyor. Bu esnada karakterler geçmişiyle savaşırken, hayatlarında yeni bir yolculuk için karar vermeye çalışacak. Filmin neredeyse tamamı trende geçiyor. Türkiye’de son yıllarda Ankara-Kars rotasıyla birlikte turistik tren yolculuğuna ilgi arttı ancak bu filmdeki yolculuk Ankara-İzmir arasında gerçekleşiyor.

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    Netflix daha önce Türk yapımı orijinal içerik olarak Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101 dizilerini Türk-Amerikan ortak yapımı olarak Rise of Empires belgeselini yayınlamıştı. Gelecek aylarda Netflix Türkiye yapımı orijinal içerik olarak 4 yeni dizi ve 1 yeni yarışmanın yayınlanacağı duyuruldu. Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de gelir kaybına uğrayan sinema, TV ve belgesel çekimlerinin kamera arkası çalışanlarına 4 milyon TL’lik yardımda bulundu. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eas722 2 sa. en beğenilen
    Yine saçma bağrışmalar sözde özlü sözler. Dizilerde başlayan bu tatsız akım ne zaman bitecek? Milyonlar nasıl bundan keyif alıyor aklım almıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Saytomo 1 sa. eas722
    Sonuna kadar sana katılıyorum. Küçüklüğümden beridir böyle bu iş. Şu an 16 yaşındayım hala öyle. İnşallah bundan vazgeçer Türk dizi yapımcıları.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Opioid 34 dk.
    fragramı bile izlerken sıkıldım.
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    aydınokcu 33 dk. yeni yorumcu
    ne değişecek ki yine deli gibi izliyecekler
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 40 dk.
    Keşke farklı yapıda bir şey görebilseydik. Netflix fırsatlarını hiç iyi değerlendirmiyorlar.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    kesin lgbt işlenecek,ucundan kenarın dan maksat macro plan da insanoğlunun dogal yapısını bozmak ,micro planda turk aile yapısını bozmak köleleşmiş insantopluluları
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    eas722 2 sa. en beğenilen
    Yine saçma bağrışmalar sözde özlü sözler. Dizilerde başlayan bu tatsız akım ne zaman bitecek? Milyonlar nasıl bundan keyif alıyor aklım almıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Saytomo 1 sa. eas722
    Sonuna kadar sana katılıyorum. Küçüklüğümden beridir böyle bu iş. Şu an 16 yaşındayım hala öyle. İnşallah bundan vazgeçer Türk dizi yapımcıları.
    Yanıtla
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    nikony 2 sa.
    Yine köpek gibi izlenecek.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Kampaku 1 sa. yeni yorumcu nikony
    Atiye vakasından sonra katılmamak elde değil.
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    einhander (Erdem ) 34 dk. nikony
    paralı bır platformda olası bır durum.
    ınsanlar her ay duzenlı para odedıklerı bır platformda ne yenı cıkarsa ızlemeye calısıyorlar. bır sekılde verdıklerı paranın karsılıgını alabılmeye calısıyorlar.
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 sa.
    Playstation oyunlarına vergi getireceklerine oyun vergilerini azaltıp şu netflixe yüzde 50 daha vergi getirsinler. niye vergi yükü oyuncuların sırtında haksızlık bu.
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    Laazzz 2 sa.
    Yine Netflix ve saçma bir yapım. Fragman hiçte kaliteli durmuyor bence.
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    zero fear 2 sa.
    Netflix'in Türk yapımları gerçekten tam bir fiyasko. Bir BluTV'nin yapımlarına bakıyorum bir de bunların.. Arada dağlar kadar fark var.
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