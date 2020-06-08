Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı

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Netflix'in ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet filminin fragmanı yayınlandı. Yarına Tek Bilet filmi, 19 Haziran’da gösterime girecek.

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Yarına Tek Bilet, romantik türde bir film. Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger oynuyor. Aynı kompartımanda 14 saat yolculuk yapacak iki gencin birbirini tanıma öyküsünü anlatıyor. Bu esnada karakterler geçmişiyle savaşırken, hayatlarında yeni bir yolculuk için karar vermeye çalışacak. Filmin neredeyse tamamı trende geçiyor. Türkiye’de son yıllarda Ankara-Kars rotasıyla birlikte turistik tren yolculuğuna ilgi arttı ancak bu filmdeki yolculuk Ankara-İzmir arasında gerçekleşiyor.

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Netflix daha önce Türk yapımı orijinal içerik olarak Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101 dizilerini Türk-Amerikan ortak yapımı olarak Rise of Empires belgeselini yayınlamıştı. Gelecek aylarda Netflix Türkiye yapımı orijinal içerik olarak 4 yeni dizi ve 1 yeni yarışmanın yayınlanacağı duyuruldu. Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de gelir kaybına uğrayan sinema, TV ve belgesel çekimlerinin kamera arkası çalışanlarına 4 milyon TL’lik yardımda bulundu.

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