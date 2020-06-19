Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı

    Netflix Türkiye orijinal filmi Yarına Tek Bilet, bugün itibariyle tüm ülkelerde gösterime girdi. Başrolde Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger'in yer aldığı film 90 dakika uzunluğunda.
    5 sa.
    1,4b
    14
    2
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Netflix’in ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet, bugün yayılandı. Tüm ülkelerde yayınlanan filmin başrollerini Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger paylaşıyor. Filmin global ismi "One-Way For Tomorrow" olarak belirlenmiş.

    Yarına Tek Bilet filmi, İsveç yapımı Hur man stoppar ett bröllop (How Stop a Wedding) isimli filmden uyarlandı. Ankara’dan İzmir’e aynı kompartımanda seyahat eden iki yabancının birbirini tanıma hikayesini anlatıyor. Filmin neredeyse tamamında bu iki karakteri seyrediyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı"

    Netflix’te bugüne kadar Türk yapımı Netflix dizisi olarak Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101 dizilerini ve Türk-Amerikan ortak yapımı olarak Rise of Empires belgeselini yayınladı. Dört yeni dizi ve bir yeni yarışma daha yolda. Netflix yapımı filmler sinema alışkanlığımızı değiştirdi. Geçen yılın en çok konuşulan filmleri arasında çok sayıda Netflix filmi yer alıyor. Netflix'in ilk Türk yapımı filmi Yarına Tek Bilet, Türk sinemasının dünyaya tanıtımı için ilk adımı atıyor. Filmin bütçesi düşük ve az sayıda mekanda çekim yapılıyor. Bu anlamda bağımsız sinema filmi olarak tarif edebiliriz. Netflix, ilerleyen aylarda yüksek bütçeli yeni Türk filmleri çekecektir.

    Yarına Tek Bilet filmini aşağıdaki bağlantıdan seyredebilirsiniz.

    https://www.netflix.com/tr/title/81223599 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Askaparta 3 sa. en beğenilen
    Uyarlama ve tekrar filmlerinden bıktık.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 3 sa. en beğenilen
    Uyarlama ve tekrar filmlerinden bıktık.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dr4qo (göksu aral) 5 sa.
    Milleti ahlak polislerinden kurtardığı için sonuna kadar desteklediğim bir platform. Daha çok Türkçe içerik üretmeleri dileği ile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Royal Green Elit & Elit Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 2 sa. Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi 2 sa. 5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak 2 sa. Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran) 2 sa. Popüler DC oyunu 'Injustice: Gods Among Us' kısa süreliğine ücretsiz oldu! 3 sa. BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı 3 sa. WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu (Güncelleme) 4 sa. Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak 4 sa. Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM 5 sa. GameClub üçüncü taraf mobil oyun aboneliği sunuyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı Sonraki Elgato resmen mikrofon pazarında 7 sa. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 7 sa. Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak 8 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor 8 sa. Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi 9 sa. Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi 9 sa. Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 10 sa. ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu 10 sa. FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 12 sa. Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor 12 sa. The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu 13 sa. iOS gidiyor iPhone OS geliyor 22 sa. Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor 1 gün MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı 1 gün Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 1 gün ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 1 gün Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 1 gün 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 1 gün Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 1 gün Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi