Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı

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Netflix’in ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet, bugün yayılandı. Tüm ülkelerde yayınlanan filmin başrollerini Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger paylaşıyor. Filmin global ismi "One-Way For Tomorrow" olarak belirlenmiş.

Yarına Tek Bilet filmi, İsveç yapımı Hur man stoppar ett bröllop (How Stop a Wedding) isimli filmden uyarlandı. Ankara’dan İzmir’e aynı kompartımanda seyahat eden iki yabancının birbirini tanıma hikayesini anlatıyor. Filmin neredeyse tamamında bu iki karakteri seyrediyoruz.

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Netflix’te bugüne kadar Türk yapımı Netflix dizisi olarak Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101 dizilerini ve Türk-Amerikan ortak yapımı olarak Rise of Empires belgeselini yayınladı. Dört yeni dizi ve bir yeni yarışma daha yolda. Netflix yapımı filmler sinema alışkanlığımızı değiştirdi. Geçen yılın en çok konuşulan filmleri arasında çok sayıda Netflix filmi yer alıyor. Netflix'in ilk Türk yapımı filmi Yarına Tek Bilet, Türk sinemasının dünyaya tanıtımı için ilk adımı atıyor. Filmin bütçesi düşük ve az sayıda mekanda çekim yapılıyor. Bu anlamda bağımsız sinema filmi olarak tarif edebiliriz. Netflix, ilerleyen aylarda yüksek bütçeli yeni Türk filmleri çekecektir.

Yarına Tek Bilet filmini aşağıdaki bağlantıdan seyredebilirsiniz.

https://www.netflix.com/tr/title/81223599

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