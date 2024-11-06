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    Netflix'in ofisleri vergi kaçakçılığı şüphesi nedeniyle basıldı

    Fransa ve Hollanda'daki ofisleri basılan Netflix vergi kaçakçılığı soruşturması altında. Kaynaklara göre popüler akış hizmetinin ofislerine eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı.
    Netflix'in ofisleri vergi kaçakçılığı şüphesi nedeniyle basıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in Fransa ve Hollanda ofislerinde vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Fransız mali suçlarla mücadele birimi olan Parquet National Financier (PNF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde aramalar gerçekleştirildi.

    Netlifx ofislerine baskın

    Fransız yargı kaynakları, bu soruşturmanın 2022 yılının Kasım ayında başlatıldığını belirtti. Netflix, Fransa ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde vergi kanunlarına uyduğunu vurgularken, yetkililerle iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

    Mali suçlar ve yolsuzlukla mücadelede uzmanlaşmış Fransız ve Hollandalı yetkililerin, Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde eş zamanlı arama yaptıkları bildirildi. Fransız kaynaklara göre, iki ülke arasındaki iş birliği aylar öncesine dayanıyor ve süreç içinde sürekli bir koordinasyon sağlanıyor. Bu soruşturmanın ön hazırlık niteliğinde olduğu, dolayısıyla herhangi bir suçlama veya dava açılması anlamına gelmediği belirtildi.

    Ancak, Netflix’in Avrupa'daki vergi uygulamalarına yönelik eleştirilerin giderek arttığı biliniyor. Son dönemlerde online hizmetlerini ve aboneliklerini sınır ötesinde sunan büyük teknoloji şirketleri Avrupalı vergi makamlarıyla sık sık sorun yaşıyor.

    Netflix’in Fransa’daki vergi beyanlarına yönelik incelemeler, şirketin 2019 ve 2020 yıllarında düşük ciro bildirimleri üzerine yoğunlaşıyor. Fransa’daki kullanıcı sayısı ile çelişkili olduğu iddia edilen bu düşük gelir beyanları, şirketin faaliyetlerini Hollanda üzerinden yürütmesi nedeniyle dikkat çekmişti. Fransız basınına göre, 2019-2020 yıllarında Netflix Services France birimi, Hollanda’da kayıtlı ayrı bir birimle iş birliği yaparak Fransa’da 1 milyon euronun altında kurumsal vergi ödemişti. Bu uygulamanın 2021 itibarıyla sona erdiği bildirildi. İncelenen kurumsal kayıtlara göre, Netflix'in Fransa biriminin cirosu 2021 yılında 47 milyon eurodan 1.2 milyar euroya yükseldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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