Netflix'in ofisleri vergi kaçakçılığı şüphesi nedeniyle basıldı

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Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in Fransa ve Hollanda ofislerinde vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Fransız mali suçlarla mücadele birimi olan Parquet National Financier (PNF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde aramalar gerçekleştirildi.

Netlifx ofislerine baskın

Fransız yargı kaynakları, bu soruşturmanın 2022 yılının Kasım ayında başlatıldığını belirtti. Netflix, Fransa ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde vergi kanunlarına uyduğunu vurgularken, yetkililerle iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Mali suçlar ve yolsuzlukla mücadelede uzmanlaşmış Fransız ve Hollandalı yetkililerin, Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde eş zamanlı arama yaptıkları bildirildi. Fransız kaynaklara göre, iki ülke arasındaki iş birliği aylar öncesine dayanıyor ve süreç içinde sürekli bir koordinasyon sağlanıyor. Bu soruşturmanın ön hazırlık niteliğinde olduğu, dolayısıyla herhangi bir suçlama veya dava açılması anlamına gelmediği belirtildi.

Ancak, Netflix’in Avrupa'daki vergi uygulamalarına yönelik eleştirilerin giderek arttığı biliniyor. Son dönemlerde online hizmetlerini ve aboneliklerini sınır ötesinde sunan büyük teknoloji şirketleri Avrupalı vergi makamlarıyla sık sık sorun yaşıyor.

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Netflix’in Fransa’daki vergi beyanlarına yönelik incelemeler, şirketin 2019 ve 2020 yıllarında düşük ciro bildirimleri üzerine yoğunlaşıyor. Fransa’daki kullanıcı sayısı ile çelişkili olduğu iddia edilen bu düşük gelir beyanları, şirketin faaliyetlerini Hollanda üzerinden yürütmesi nedeniyle dikkat çekmişti. Fransız basınına göre, 2019-2020 yıllarında Netflix Services France birimi, Hollanda’da kayıtlı ayrı bir birimle iş birliği yaparak Fransa’da 1 milyon euronun altında kurumsal vergi ödemişti. Bu uygulamanın 2021 itibarıyla sona erdiği bildirildi. İncelenen kurumsal kayıtlara göre, Netflix'in Fransa biriminin cirosu 2021 yılında 47 milyon eurodan 1.2 milyar euroya yükseldi.

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Netflix'in ofisleri vergi kaçakçılığı şüphesi nedeniyle basıldı