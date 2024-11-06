Netflix'in ofisleri vergi kaçakçılığı şüphesi nedeniyle basıldı

Netlifx ofislerine baskın
Fransız yargı kaynakları, bu soruşturmanın 2022 yılının Kasım ayında başlatıldığını belirtti. Netflix, Fransa ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde vergi kanunlarına uyduğunu vurgularken, yetkililerle iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.
Mali suçlar ve yolsuzlukla mücadelede uzmanlaşmış Fransız ve Hollandalı yetkililerin, Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde eş zamanlı arama yaptıkları bildirildi. Fransız kaynaklara göre, iki ülke arasındaki iş birliği aylar öncesine dayanıyor ve süreç içinde sürekli bir koordinasyon sağlanıyor. Bu soruşturmanın ön hazırlık niteliğinde olduğu, dolayısıyla herhangi bir suçlama veya dava açılması anlamına gelmediği belirtildi.
Ancak, Netflix’in Avrupa'daki vergi uygulamalarına yönelik eleştirilerin giderek arttığı biliniyor. Son dönemlerde online hizmetlerini ve aboneliklerini sınır ötesinde sunan büyük teknoloji şirketleri Avrupalı vergi makamlarıyla sık sık sorun yaşıyor.
Netflix’in Fransa’daki vergi beyanlarına yönelik incelemeler, şirketin 2019 ve 2020 yıllarında düşük ciro bildirimleri üzerine yoğunlaşıyor. Fransa’daki kullanıcı sayısı ile çelişkili olduğu iddia edilen bu düşük gelir beyanları, şirketin faaliyetlerini Hollanda üzerinden yürütmesi nedeniyle dikkat çekmişti. Fransız basınına göre, 2019-2020 yıllarında Netflix Services France birimi, Hollanda’da kayıtlı ayrı bir birimle iş birliği yaparak Fransa’da 1 milyon euronun altında kurumsal vergi ödemişti. Bu uygulamanın 2021 itibarıyla sona erdiği bildirildi. İncelenen kurumsal kayıtlara göre, Netflix'in Fransa biriminin cirosu 2021 yılında 47 milyon eurodan 1.2 milyar euroya yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über