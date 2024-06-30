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    Anlık Bildirim

    Netflix, Meta Quest uygulamasının fişini çekiyor

    Dünyanın en popüler video akış servislerinden olan Netflix, Meta Quest uygulamasının fişini çekiyor. Kullanıcılar, artık Netflix’i yalnızca tarayıcı üzerinden kullanabilecek.
    Netflix'in Quest uygulaması mağazadan kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler ve başarılı video akış platformlarından olan Netflix, VR/AR pazarına yönelik ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Vision Pro için herhangi bir uygulama kullanıma sunmayan firma, şimdi de var olan Quest uygulamasının fişini çekiyor.

    Netflix yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebilir olacak

    Netflix’in Meta Quest uygulaması, Aralık 2015’te kullanıma sunulmuştu. Uygulama, zamanına göre başarılı bir deneyim sunsa da firmanın uygulaması, günümüzde oldukça yetersiz kalıyordu. Quest kullanıcıları, maksimum 480p çözünürlük destekleyen bu uygulamanın büyük bir güncelleme almasını beklerken firma, uygulamanın fişini çekmeye karar verdi.

    Quest tarayıcısında Netflix Tam Boyutta Gör
    Bazı Meta Quest kullanıcıları, Quest Mağazasından Netflix hakkında bir bildirim aldığını belirtti. Bu bildirime göre Netflix’in Quest uygulaması 15 Temmuz’da desteğini yitirecek. Kullanıcılar, platformu web tarayıcısı üzerinden kullanabilmeye devam edecek. Quest platformunda Netflix’in tarayıcı versiyonu 1080p çözünürlük ve kavisli sinema teknolojilerini destekliyor. Görünüşe göre Netflix, VR cihazları için bağımsız uygulamalar geliştirmek yerine platformun tarayıcı versiyonuna yeni özellikler eklemeye devam edecek.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 4 saat önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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