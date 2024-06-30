Netflix, Meta Quest uygulamasının fişini çekiyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler ve başarılı video akış platformlarından olan Netflix, VR/AR pazarına yönelik ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Vision Pro için herhangi bir uygulama kullanıma sunmayan firma, şimdi de var olan Quest uygulamasının fişini çekiyor.

Netflix yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebilir olacak

Netflix’in Meta Quest uygulaması, Aralık 2015’te kullanıma sunulmuştu. Uygulama, zamanına göre başarılı bir deneyim sunsa da firmanın uygulaması, günümüzde oldukça yetersiz kalıyordu. Quest kullanıcıları, maksimum 480p çözünürlük destekleyen bu uygulamanın büyük bir güncelleme almasını beklerken firma, uygulamanın fişini çekmeye karar verdi.

Tam Boyutta Gör Bazı Meta Quest kullanıcıları, Quest Mağazasından Netflix hakkında bir bildirim aldığını belirtti. Bu bildirime göre Netflix’in Quest uygulaması 15 Temmuz’da desteğini yitirecek. Kullanıcılar, platformu web tarayıcısı üzerinden kullanabilmeye devam edecek. Quest platformunda Netflix’in tarayıcı versiyonu 1080p çözünürlük ve kavisli sinema teknolojilerini destekliyor. Görünüşe göre Netflix, VR cihazları için bağımsız uygulamalar geliştirmek yerine platformun tarayıcı versiyonuna yeni özellikler eklemeye devam edecek.

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