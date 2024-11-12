2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix’in reklam destekli aboneliği 70 milyon kullanıcıya ulaştı. Reklamlı abonelik paketini kullananlar Ocak ayında 22 milyondu, Mayıs ayında 40 milyona çıktı, şimdi de dünya genelinde 70 milyon. Netflix’in reklamcılık başkanı Amy Reinhard, tüm ülkelerde üye tabanında istikrarlı bir ilerleme görüldüğünü söylüyor. Ayrıca Netflix’e yeni katılanların yüzde 50’sinden fazlasının reklamlı planı tercih ettiğini söylüyor.

Netflix aboneleri platformda günde ne kadar süre geçiriyor? 3 hf. önce eklendi

Reklam destekli planın bu kadar büyüme kaydetmesi şaşırtıcı değil. Yurt dışı için hem uygun fiyatlı hem de Netflix reklamlı planı daha iyi çözünürlük ve aynı anda iki cihazdan izleme desteğiyle sunmaya başladı.

Netflix, abonelerin platformda günde iki saat geçirdiğini söylüyor. Şirket, geçen ayki kazanç sonuçlarında 5 milyon abone artışı bildirdi ve küresel abone sayısının 282.7 milyona çıktığını bildirdi.

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Netflix'in reklamlı abonelik hizmeti 70 milyon kullanıcıya ulaştı