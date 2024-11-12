Netflix'in reklamlı abonelik hizmeti 70 milyon kullanıcıya ulaştı

Reklam destekli planın bu kadar büyüme kaydetmesi şaşırtıcı değil. Yurt dışı için hem uygun fiyatlı hem de Netflix reklamlı planı daha iyi çözünürlük ve aynı anda iki cihazdan izleme desteğiyle sunmaya başladı.
Netflix, abonelerin platformda günde iki saat geçirdiğini söylüyor. Şirket, geçen ayki kazanç sonuçlarında 5 milyon abone artışı bildirdi ve küresel abone sayısının 282.7 milyona çıktığını bildirdi.Kaynakça https://variety.com/2024/tv/news/netflix-ad-tier-reaches-70-million-global-users-1236207015/ https://about.netflix.com/en/news/netflix-celebrates-two-years-of-advertising Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir