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    Anlık Bildirim

    Netflix'in reklamlı abonelik hizmeti 70 milyon kullanıcıya ulaştı

    Netflix, reklam destekli abonelik hizmetinin dünya genelinde 70 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Mayıs ayında resmi olarak açıklanan rakamdan oldukça yüksek.
    netflix reklamlı abonelik 70 milyon Tam Boyutta Gör
    Netflix’in reklam destekli aboneliği 70 milyon kullanıcıya ulaştı. Reklamlı abonelik paketini kullananlar Ocak ayında 22 milyondu, Mayıs ayında 40 milyona çıktı, şimdi de dünya genelinde 70 milyon. Netflix’in reklamcılık başkanı Amy Reinhard, tüm ülkelerde üye tabanında istikrarlı bir ilerleme görüldüğünü söylüyor. Ayrıca Netflix’e yeni katılanların yüzde 50’sinden fazlasının reklamlı planı tercih ettiğini söylüyor.

    Reklam destekli planın bu kadar büyüme kaydetmesi şaşırtıcı değil. Yurt dışı için hem uygun fiyatlı hem de Netflix reklamlı planı daha iyi çözünürlük ve aynı anda iki cihazdan izleme desteğiyle sunmaya başladı.

    Netflix, abonelerin platformda günde iki saat geçirdiğini söylüyor. Şirket, geçen ayki kazanç sonuçlarında 5 milyon abone artışı bildirdi ve küresel abone sayısının 282.7 milyona çıktığını bildirdi.

    Kaynakça https://variety.com/2024/tv/news/netflix-ad-tier-reaches-70-million-global-users-1236207015/ https://about.netflix.com/en/news/netflix-celebrates-two-years-of-advertising
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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