Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı

    Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı. Başrolde Beren Saat'in yer aldığı dizi Atiye karakteri ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi anlatıyor.
    1 sa.
    1b
    30
    1
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Netflix’in Hakan Muhafız’dan sonraki ilk Türk yapımı dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı. Atiye, 27 Aralık’ta Netflix’e eklenecek.

    Başrolde Beren Saat’in yer aldığı Atiye’nin kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova yer alıyor. Dizinin yönetmenlik koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü?"

    Yurt dışında The Gift adıyla ülkemizde Atiye adıyla yayınlanacak dizinin büyük bölümü Şanlıurfa’daki antik kent Göbeklitepe’de geçiyor. Dizinin bu bölgenin tanıtımına önemli katkısı bulunacak. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.

    Atiye dizisinin konusu

    Atiye dizisi Şengül Boybaş’ın Dünyanın Uyanışı isimli kitabından uyarlandı. Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Dalette 1 sa.
    Netflix çöp dizilere yatırım yapmaya devam...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Hindistan’dan 2022 yılı ile birlikte 200 Gigawatt’lık yenilenebilir enerji kapasitesi hedefi 48 dk. Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor 1 sa. Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı Sonraki Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü? 2 sa. Kenevirin ağrı üzerindeki etkileri bilimsel dergilerde yayımlandı 3 sa. 64 çekirdekli işlemciye hazır anakart MSI Creator TRX40 ön inceleme 3 sa. Alipay ülkemiz pazarına giriyor 3 sa. Huawei yeni akıllı kamerasını duyurdu 5 sa. Xbox Live Gold Aralık 2019 oyunları açıklandı 12 sa. iPhone 12 modellerinin ekranı nasıl olacak? İşte ekran boyutları ve kullanılacak yeni ekran teknolojisi 13 sa. Merkezinde üç süper kütleli kara delik bulunan bir galaksi birleşmesi keşfedildi 13 sa. Facebook, sanal gerçeklik şirketi Beat Games'i satın aldı 14 sa. Siber suçlular, YouTube üzerinden kripto malware yayıyor 14 sa. Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı 15 sa. Motorola, Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor 15 sa. Rivian platformunda bir Lincoln SUV yolda 16 sa. Redmi K30/Mi 10T özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 16 sa. İnceleme puanlarına göre 2019'un en iyi 15 oyunu 16 sa. 108MP kameralı Xiaomi Mi Note 10'u kullandık | ilk izlenimler 17 sa. Yıldızlararası uzaydan gelen cisim 2I/Borisov'un muhteşem fotoğrafı 17 sa. İhalelerde elektronik eksiltme yöntemiyle 217 milyon TL tasarruf 18 sa. Porsche'nin yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisi ortaya çıktı 18 sa. PS Plus Aralık 2019 oyunları açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Lol Çarı çekilişi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim