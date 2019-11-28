Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı

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Netflix’in Hakan Muhafız’dan sonraki ilk Türk yapımı dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı. Atiye, 27 Aralık’ta Netflix’e eklenecek.

Başrolde Beren Saat’in yer aldığı Atiye’nin kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova yer alıyor. Dizinin yönetmenlik koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor.

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Yurt dışında The Gift adıyla ülkemizde Atiye adıyla yayınlanacak dizinin büyük bölümü Şanlıurfa’daki antik kent Göbeklitepe’de geçiyor. Dizinin bu bölgenin tanıtımına önemli katkısı bulunacak. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.

Atiye dizisinin konusu

Atiye dizisi Şengül Boybaş’ın Dünyanın Uyanışı isimli kitabından uyarlandı. Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.