Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı

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En çok aboneye sahip video akış platformu Netflix'in yeni özel içeriği olan Eden'dan bir fragman paylaşıldı ve yayın tarihi açıklandı.

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Eden'ın yayınlanan son fragmanına göre Netflix'in yeni animesi, 27 Mayıs'ta Türkiye saati ile 10.00'da yayınlanacak. Animenin yaratıcılığını Justin Leach üstleniyor. Seslendirme kadrosunda ise Kyôko Hikami, Kentaro Ito, Marika Kôno ve Kôichi Yamadera bulunuyor.

Eden isimli animenin konusu ise şöyle: Günümüzden binlerce yıl sonra, "Eden Üç" adlı bir kentte sadece robotlar yaşamaktadır. Robotların efendisi olan insanoğlu ise uzun süre önce yok olmuştur. Rutin bir görev sırasında iki çiftçi robot, yaşam kapsülünün içindeki bir kız bebeği yanlışlıkla uyandırır. Bu keşif, insanoğlunun yasaklı bir kadim efsaneden ibaret olduğuna dair öğrendikleri ve inandıkları her şeyi sorgulamalarına yol açar. İki robot, çocuğu Eden'ın dışındaki güvenli bir sığınakta büyütmeye başlar.

Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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