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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı

    Dünyanın en büyük video akış platformu olan Netflix'in yeni animesi olan Eden'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Fragman ile birlikte de yayın tarihi paylaşıldı.
    28 Mart 2021, 12:00 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı
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    En çok aboneye sahip video akış platformu Netflix'in yeni özel içeriği olan Eden'dan bir fragman paylaşıldı ve yayın tarihi açıklandı.

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    Eden'ın yayınlanan son fragmanına göre Netflix'in yeni animesi, 27 Mayıs'ta Türkiye saati ile 10.00'da yayınlanacak. Animenin yaratıcılığını Justin Leach üstleniyor. Seslendirme kadrosunda ise Kyôko Hikami, Kentaro Ito, Marika Kôno ve Kôichi Yamadera bulunuyor.

    Eden isimli animenin konusu ise şöyle: Günümüzden binlerce yıl sonra, "Eden Üç" adlı bir kentte sadece robotlar yaşamaktadır. Robotların efendisi olan insanoğlu ise uzun süre önce yok olmuştur. Rutin bir görev sırasında iki çiftçi robot, yaşam kapsülünün içindeki bir kız bebeği yanlışlıkla uyandırır. Bu keşif, insanoğlunun yasaklı bir kadim efsaneden ibaret olduğuna dair öğrendikleri ve inandıkları her şeyi sorgulamalarına yol açar. İki robot, çocuğu Eden'ın dışındaki güvenli bir sığınakta büyütmeye başlar.

    Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    ps3 oyununu anime diye seyrettiriyorlar izleyi verin gari !
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    neden !?
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