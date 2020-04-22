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    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı

    Yeni Netflix dizisi Tiger King, Stranger Things'in 3. sezonuyla aynı izlenme rakamları elde etti. Dizi dünya genelinde büyük bir başarıya ulaşmış durumda.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
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    Netflix'in geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı yeni orijinal dizisi Tiger King, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Dijital medya devi, bugün yapılan bir açıklamada, Tiger King'in ilk dört haftası içerisinde toplam 64 milyon abone tarafından izlendiğini duyurdu.

    Tiger King'in izlenme rakamları Netflix'in beklentilerini epey bir aşmış. Şirketin kullandığı ifadelere göre Tiger King, Stranger Things'in 3. sezonuyla aynı izlenme rakamlarına sahip. Dünya genelinde büyük bir fenomene dönüşen Stranger Things, bildiğiniz gibi şu anda Netflix'in en popüler orijinal dizisi konumunda bulunuyor.

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    The Witcher'ı geçemedi

    Tiger King büyük bir başarı elde etmiş olsa da Henry Cavill'lı The Witcher dizisinin ilk sezon izlenme rekoruna ulaşamadı. The Witcher aynı süreçte 76 milyon abone tarafından izlenmişti. Burada da yine Witcher dizisinin inanılmaz başarısını bir kez daha görmüş oluyoruz. Netflix muhtemelen uzun yıllar The Witcher'ı yeni sezonlarıyla birlikte ekranlarda tutmaya devam edecek.

    Diğer taraftan Tiger King'in 64 milyonluk izlenme rakamında virüs salgının da etkisinin büyük olduğunu tahmin edebiliriz. Bugün geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili bazı açıklamalar yapan Netflix, izlenme süreleri ve yeni abone sayılarında pandemi nedeniyle inanılmaz artışlar görüldüğünü söylemişti.

    7 bölümlük bir mini-dizi olan Tiger King'in açıklama yazısı ve fragmanı:

    "Büyük kedi sahiplerinin kurgudan daha tuhaf dünyası, eksantrik tipler ve kült kişiliklerle doludur. Ancak yeleli, eli silahlı, çok eşli bir country şarkıcısı olan ve Oklahoma'da bir yol kenarı hayvanat bahçesi işleten Joe Egzotik kadar dikkat çekenine az rastlanır. Joe ile uyuşturucu baronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan bu olağanüstü karakterler topluluğu, karizmatik ama yoldan çıkmış tiplerdir. Üstelik hepsi de büyük kedilere ve tehlikeli koleksiyonlarının getirdiği statü ve ilgiye karşı ortak bir tutku besler. Ancak bir büyük kedi barınağının sahibi ve hayvan aktivisti olan Carole Baskin, onları işlerinden etmekle tehdit edince olaylar karanlık bir hâl alır. Aralarında oluşan rekabet, sonunda Joe'nun kiralık katil planı nedeniyle tutuklanmasına yol açar. Sürprizlerle dolu bu hikâyede büyük bir kediden daha tehlikeli olan tek şey, onun sahibidir."



    https://www.theverge.com/2020/4/21/21229440/tiger-king-netflix-numbers-nielsen-ratings-earnings-series-stranger-things-money-heist Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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