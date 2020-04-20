Netflix'in yeni dönem dizisi Hollywood'dan fragman yayınlandı

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Orijinal içerik kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix, şimdi de bizleri Hollywood'un Altın Çağı'na götürmeye hazırlanıyor. Dijital medya devinin yeni dizisi Hollywood'dan bugün ilk fragman yayınlandı.

Ryan Murphy-Ian Brennan ikilisi tarafından hazırlanan 'Hollywood' dizisi, ilk fragmanıyla genel anlamıyla seyircileri etkilemeyi başardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminin Los Angeles'ı ve Hollywood'u ekranlara oldukça başarılı bir şekilde aktarılacak gibi görünüyor. Hollywood'da genel anlamıyla orijinal/kurgu karakterlerini izleyeceğiz ancak Rock Hudson (Jack Picking) ve Henry Wilson (Jim Parsons) gibi dönemin bazı ünlü isimleri de dizide görünecek.

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Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama:

"Hikâyeyi baştan yazabilseniz neler olurdu?

HOLLYWOOD, II. Dünya Savaşı sonrası Hollywood'da bedeli ne olursa olsun başarıya ulaşmaya çalışan bir grup oyuncu ve sinemacı adayının hikâyesi. Her karakter, Hollywood'un Altın Çağı'nın yaldızlı perdesinin ardında yaşananlara dair benzersiz bir bakış sunarken ırk, cinsiyet ve cinselliği kapsayacak şekilde bugüne kadar devam eden adaletsiz sistemlerin ve ön yargıların altını çiziyor."

Bir mini-dizi şeklinde hazırlanan Hollywood toplam yedi bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Jim Parsons, Samara Weaving, Jack Picking, Darren Criss ve Jeremy Pope gibi isimler yer alıyor.

Hollywood, 1 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

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