Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı

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Netflix'in merakla beklenen yeni filmi The Irishman, 27 Kasım itibarıyla nihayet tüm dünyada seyircilerle buluştu. Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci gibi ünlü aktörlerin rol aldığı Martin Scorsese imzalı film, hem genel izleyiciden hem de sinema eleştirmenlerinden şu anda inanılmaz olumlu yorumlar alıyor. The Irishman, Netflix'in bugüne kadar yayınladığı en beğenilen orijinal filmi olmayı başardı.

The Irishman geçtiğimiz Eylül ayından bu yana film festivallerinde ve bazı seçili sinema salonlarında gösteriliyordu. Ancak geniş ölçekli bir şekilde gösterime girmediği için sinemaseverlerin büyük bir kısmı filmi beyaz perdede izleme fırsatı yakalayamadı. The Irishman incelemesi yayınlayan birçok eleştirmen, seyircilerin filmi sinemada izleyemeyecek olmasının büyük bir kayıp olduğu belirtiyor.

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Senaryosu Steven Zaillian tarafından kaleme alınan The Irishman filmi, "I Heard Your Paint Houses" isimli kitaptan uyarlamış. Gerçek bir hikayeye odaklanan filmin, oyuncu kadrosu ve genel yapısı itibarıyla ilk bakışta Scorsese'nin diğer ünlü yapımları Goodfellas ve Casino'yu hatırlattığını söyleyebiliriz. Eleştirmenlerse ünlü yönetmenin, yeni filminde yine bambaşka ve orijinal bir ürün ortaya koymayı başardığını söylüyor.

Netflix'in The Irishman'in konusuyla ilgili paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:

"Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin rol aldığı Martin Scorsese imzalı THE IRISHMAN'de, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor."

Netflix The Irishman'i yaklaşık 175 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamış. Martin Scorsese, filmin bu yüksek bütçesi nedeniyle Hollywood'un büyük stüdyolarıyla anlaşma sağlayamadığını söylemişti. Yalnızca Netflix The Irishman'e yatırım yapma riskini göze almış. Dijital yayın servislerinden çok da hoşlanmadığını bildiğimiz Scorsese'nin burada biraz da Netflix'e mecbur kaldığını söyleyebiliriz.

The Irishman'in şimdi önümüzdeki Oscar Akademi Ödülleri'ne damgasını vurması bekleniyor. İşte inceleme puanları:

%96 Rotten Tomatoes / %94 Metacritic

The Wall Street Journal - 100

Los Angeles Times - 100

The Boston Globe - 100

The New York Times - 100

EMPIRE - 100

The Guardian - 100

TIME - 100

Slate - 100

New York Post - 100

Indiewire - 100

Variety - 100

The Playlist - 100

The Wrap - 95

IGN - 92

AV Club - 91

Vulture - 90

The Verge - 90

Vanity Fair - 90

ScreenRant - 90

Vox - 90

The Washington Post - 88

USA Today - 88

Entertainment - 83

The Hollywood Reporter - 80

The Observer - 80