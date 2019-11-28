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    Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı

    Martin Scorsese imzalı yeni Netflix filmi The Irishman, sinema eleştirmenlerinden tam not almayı başardı. Filmin Oscar'da da ödülleri toplaması bekleniyor.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı
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    Netflix'in merakla beklenen yeni filmi The Irishman, 27 Kasım itibarıyla nihayet tüm dünyada seyircilerle buluştu. Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci gibi ünlü aktörlerin rol aldığı Martin Scorsese imzalı film, hem genel izleyiciden hem de sinema eleştirmenlerinden şu anda inanılmaz olumlu yorumlar alıyor. The Irishman, Netflix'in bugüne kadar yayınladığı en beğenilen orijinal filmi olmayı başardı.

    The Irishman geçtiğimiz Eylül ayından bu yana film festivallerinde ve bazı seçili sinema salonlarında gösteriliyordu. Ancak geniş ölçekli bir şekilde gösterime girmediği için sinemaseverlerin büyük bir kısmı filmi beyaz perdede izleme fırsatı yakalayamadı. The Irishman incelemesi yayınlayan birçok eleştirmen, seyircilerin filmi sinemada izleyemeyecek olmasının büyük bir kayıp olduğu belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Marvel filmleri neden sinema değil? Martin Scorsese uzunca açıkladı"

    Senaryosu Steven Zaillian tarafından kaleme alınan The Irishman filmi, "I Heard Your Paint Houses" isimli kitaptan uyarlamış. Gerçek bir hikayeye odaklanan filmin, oyuncu kadrosu ve genel yapısı itibarıyla ilk bakışta Scorsese'nin diğer ünlü yapımları Goodfellas ve Casino'yu hatırlattığını söyleyebiliriz. Eleştirmenlerse ünlü yönetmenin, yeni filminde yine bambaşka ve orijinal bir ürün ortaya koymayı başardığını söylüyor.

    Netflix'in The Irishman'in konusuyla ilgili paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:

    "Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin rol aldığı Martin Scorsese imzalı THE IRISHMAN'de, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor."

    Netflix The Irishman'i yaklaşık 175 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamış. Martin Scorsese, filmin bu yüksek bütçesi nedeniyle Hollywood'un büyük stüdyolarıyla anlaşma sağlayamadığını söylemişti. Yalnızca Netflix The Irishman'e yatırım yapma riskini göze almış. Dijital yayın servislerinden çok da hoşlanmadığını bildiğimiz Scorsese'nin burada biraz da Netflix'e mecbur kaldığını söyleyebiliriz.

    The Irishman'in şimdi önümüzdeki Oscar Akademi Ödülleri'ne damgasını vurması bekleniyor. İşte inceleme puanları:

    %96 Rotten Tomatoes / %94 Metacritic

    • The Wall Street Journal - 100
    • Los Angeles Times - 100
    • The Boston Globe - 100
    • The New York Times - 100
    • EMPIRE - 100
    • The Guardian - 100
    • TIME - 100
    • Slate - 100
    • New York Post - 100
    • Indiewire - 100
    • Variety - 100
    • The Playlist - 100
    • The Wrap - 95
    • IGN - 92
    • AV Club - 91
    • Vulture - 90
    • The Verge - 90
    • Vanity Fair - 90
    • ScreenRant - 90
    • Vox - 90
    • The Washington Post - 88
    • USA Today - 88
    • Entertainment - 83
    • The Hollywood Reporter - 80
    • The Observer - 80


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    Ridianod 1 sa.
    millet klasik izlemeyi özlemiş :D eleştirilerden tamamen bunu görmek mümkün.
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    KalemKolik 1 sa.
    Film süper ötesi.
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    1ses1 2 sa.
    Robert de niro ve Al pacino için izledim açıkcası. Madem bukadar para verdik oyunculara bari 3 saat yapalım dediler herhalde. Güzel filmdi.
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    @BJK@ 2 sa.
    Film 3 saatten fazla sürüyor.Birdbox gibi bir garibetten sonra iyi geldi.
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