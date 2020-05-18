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    Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi

    Vietnam Savaşı'nı ilginç bir şekilde ele alan Da 5 Bloods filmi 12 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak.
    8 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi
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    Spike Lee'nin merakla beklenen yeni filmi Da 5 Bloods'tan nihayet ilk fragman yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan film ilk fragmanıyla seyircilerin epey ilgisini çekmiş gibi görünüyor. İşte paylaşılan fragman:

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    Da 5 Bloods filmi Vietnam Savaşı'nı ilginç bir şekilde ele alıyor. Spike Lee'den beklendiği gibi filmde savaşa farklı bir açıdan bakıyoruz. Netflix'in filmin konusuyla ilgili yayınladığı yazı şöyle:

    "Oscar® ödüllü Spike Lee bu kez Vietnam'a geri dönen Paul, Otis , Eddie ve Melvin adlı dört Afrika kökenli Amerikalı gazinin hikâyesini anlatıyor. Ölen manga komutanlarının cesedini ve gömülü bir hazineyi arayan kahramanlarımız, Paul'un endişeli oğlu ile birlikte bir yandan insanlarla ve doğayla mücadele ederken diğer yandan Vietnam Savaşı'nın neden olduğu ve hâlen devam eden ahlak dışı yıkımla yüzleşirler."

    Da 5 Bloods'un başrollerinde siyahi aktörleri izliyoruz. Black Panther'in ünlü oyuncusu Chadwick Boseman, filmde Vietnam Savaşı'nda ölen manga komutanını canlandırıyor. Boseman'a Delroy Lindo , Clarke Peters , Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr., Paul Walter Hauser, Jonathan Majors ve Jean Reno gibi isimler eşlik edecek.

    Yönetmen Spike Lee son olarak BlacKkKlansman (2018) filmiyle beyaz perdede büyük yankı uyandırmış ve ilk Oscar ödülünü kazanmıştı. Lee ayrıca Malcolm X (1992) ve Do the Right Thing (1986) gibi filmleriyle de tanınıyor.

    Da 5 Bloods filmi 12 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak.



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