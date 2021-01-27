Netflix’in yeni Türk dizisi 50m2 yayınlandı

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Netflix orijinal yapımı yeni Türk dizisi 50m2, 8 bölümden oluşan 1. sezonuyla yayınlandı. 50 m2 dizisinin senaryosunu Leyla ile Mecnun’un senaristi Burak Aksak yazıyor. Yönetmenliğini ise İşler Güçler’in yönetmeni Selçuk Aydemir üstleniyor. Komedi dizileri konusunda tecrbüeli bu iki isim bu defa drama ve gerilim türündeki bir iş çıkarmış. 50m2 dizisi, mafya hikayesi anlatıyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım ve Yiğit Kirazcı rol alıyor.

Dizinin Konusu

Netflix’in açıklamasına göre dizinin konusu şöyle:

“İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesi'ndeki 50 metrekarelik terzi dükkânına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkânında yaşamaya başlar. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.”

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