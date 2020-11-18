Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi

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Bu sene 20 Mart tarihinde vizyona girmesi planlanan ancak koronavirüs salgının başlaması nedeniyle vizyon tarihi ertelenen 9 Kere Leyla filminin yayın hakkını Netflix satın almıştı. 4 Aralık 2020’de Netflix’te yayınlanacak 9 Kere Leyla’nın fragmanı paylaşıldı.

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Netflix tarafından paylaşılan fragman, Mart ayında yayınlanan fragmanlardan farklı bir tarzda hazırlanmış. Fragmanda Netflix’in etkisini görmek mümkün ancak fragmandaki sahnelere baktığımızda pek farklılık görünmüyor.

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Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor. Netflix, filmin konusu hakkında şu ifadelere yer veriyor:

"Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar."

9 Kere Leyla filmi 4 Aralık’ta sadece Netflix’te yayınlanacak. Yarına Tek Bilet'in ardından Netflix’in Türk yapımı ikinci orijinal filmi olacak.

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