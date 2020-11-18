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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi

    Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla'nın başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor. 9 Kere Leyla, 4 Aralık’ta yayınlanacak.
    2 sa.
    1,1b
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi
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    Bu sene 20 Mart tarihinde vizyona girmesi planlanan ancak koronavirüs salgının başlaması nedeniyle vizyon tarihi ertelenen 9 Kere Leyla filminin yayın hakkını Netflix satın almıştı. 4 Aralık 2020’de Netflix’te yayınlanacak 9 Kere Leyla’nın fragmanı paylaşıldı.

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    Netflix tarafından paylaşılan fragman, Mart ayında yayınlanan fragmanlardan farklı bir tarzda hazırlanmış. Fragmanda Netflix’in etkisini görmek mümkün ancak fragmandaki sahnelere baktığımızda pek farklılık görünmüyor.

    Ayrıca Bkz. "The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı"

    Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor. Netflix, filmin konusu hakkında şu ifadelere yer veriyor:

    "Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar."

    9 Kere Leyla filmi 4 Aralık’ta sadece Netflix’te yayınlanacak. Yarına Tek Bilet'in ardından Netflix’in Türk yapımı ikinci orijinal filmi olacak.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    20 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Neoliberalsufi 13 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Beğenmedim.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aman aman ! İnşallah şu bkm yapımı iğrenç, sözde komedi adı altındaki saçmalıklardan olmaz. Geçen Bayi Toplantısı dene şeye bir bakayım dedim, 15 dk seyredemedim kapattım. Bu farklıdır. Gerçi böyle büyük oyuncular oynadığına göre en azından belirli bir kalitesi vardır.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten Netflix dedin mi ya eşcinsel olacak ya da böyle aşk üçgeni, beşgeni.
    Ne yapacaksınız ki normal konuyu?
    Gidin konulu film izleyin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Evet gerçekten geri kalanı tamamen orijinal ve ikonik yapımlarla dolu olan sinema sektörümüzde sırf netflix yüzünden böyle filmler görmek üzücü. Aşk üçgeni olayını epeydir ne tv de ne sinemada görmemiştim netflix anca böyle saçma senaryolar yazsın resmen bizim sektörü 50 sene geriden takip ediyolar...
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