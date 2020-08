Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik kütüphanesini hızla büyütmeye devam eden Netflix abonelerine yine önemli bir film sunmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncularla dolu bir kadroya sahip olan The Devil All the Time filminden bugün ilk fragman paylaşıldı.

The Devil All the Time'ın başrollerinde Tom Holland ve Robert Pattinson gibi son yılların önemli iki oyuncusu yer alıyor. Robert Pattinson yine etkileyici bir performans ortaya koyacak gibi. Tom Holland ise kendisini görmeye alışık olduğumuz Örümcek-Adam rolünden çok daha farklı bir karakterle karşımıza çıkıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland ve Robert Pattinson haricinde Sebastian Stan, Riley Keough, Bill Skarsgard ve Jason Clarke yine ünlü isimler var.

The Devil All the Time filmi, ünlü yazar Donald Ray Pollock'un 2011'de yayınladığı aynı adlı ödüllü romanından uyarlanmış. Film 16 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Netflix'in filmin konusuyla ilgili paylaştığı yazı:

"Bazı insanlar sadece gömülmek için doğar.

Knockemstiff, Ohio'da ve yakınlarındaki ormanlarda tekinsiz bir vaiz (Robert Pattinson), sapkın bir çift (Jason Clarke ve Riley Keough) ve yozlaşmış bir şerif (Sebastian Stan) gibi uğursuz karakterler, kendisini ve ailesini tehdit eden şeytani güçlerle savaşan genç Arvin Russell'ın (Tom Holland) etrafında birleşir. 2. Dünya Savaşı ile Vietnam Savaşı arasındaki dönemi kapsayan, Antonio Campos imzalı film THE DEVIL ALL THE TIME, adil olanla yozlaşmış olanı karşı karşıya getiren baştan çıkarıcı ve korkunç bir ortamı resmediyor. Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett ve Pokey LaFarge'ın başrolleri paylaştığı bu sürükleyici, ince ince örülmüş hikâye, Donald Ray Pollock'ın ödüllü romanından uyarlandı."

