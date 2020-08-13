Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman

    Yoğun atmosferi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken The Devil All the Time filmi önümüzdeki ay Netflix'te seyircilerle buluşacak.
    1 hf.
    3,8b
    1
    3
    Sinema ...
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman
    Tam Boyutta Gör

    Orijinal içerik kütüphanesini hızla büyütmeye devam eden Netflix abonelerine yine önemli bir film sunmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncularla dolu bir kadroya sahip olan The Devil All the Time filminden bugün ilk fragman paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar

    The Devil All the Time'ın başrollerinde Tom Holland ve Robert Pattinson gibi son yılların önemli iki oyuncusu yer alıyor. Robert Pattinson yine etkileyici bir performans ortaya koyacak gibi. Tom Holland ise kendisini görmeye alışık olduğumuz Örümcek-Adam rolünden çok daha farklı bir karakterle karşımıza çıkıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland ve Robert Pattinson haricinde Sebastian Stan, Riley Keough, Bill Skarsgard ve Jason Clarke yine ünlü isimler var.

    The Devil All the Time filmi, ünlü yazar Donald Ray Pollock'un 2011'de yayınladığı aynı adlı ödüllü romanından uyarlanmış. Film 16 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Netflix'in filmin konusuyla ilgili paylaştığı yazı:

    "Bazı insanlar sadece gömülmek için doğar.

    Knockemstiff, Ohio'da ve yakınlarındaki ormanlarda tekinsiz bir vaiz (Robert Pattinson), sapkın bir çift (Jason Clarke ve Riley Keough) ve yozlaşmış bir şerif (Sebastian Stan) gibi uğursuz karakterler, kendisini ve ailesini tehdit eden şeytani güçlerle savaşan genç Arvin Russell'ın (Tom Holland) etrafında birleşir. 2. Dünya Savaşı ile Vietnam Savaşı arasındaki dönemi kapsayan, Antonio Campos imzalı film THE DEVIL ALL THE TIME, adil olanla yozlaşmış olanı karşı karşıya getiren baştan çıkarıcı ve korkunç bir ortamı resmediyor. Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett ve Pokey LaFarge'ın başrolleri paylaştığı bu sürükleyici, ince ince örülmüş hikâye, Donald Ray Pollock'ın ödüllü romanından uyarlandı."



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    ben her netflix og filmi izlerken kesin gaylok olacak diye alay ediyorum, en olmadık filmlerde bile çıkıyor :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 hf.
    Acun Netflix'e rakip olunca yıldızları kim olur acaba Haluk Bilginer, Nejat İşler, Halit Ergenç, Demet Evgar beklerim ama Instagram gibi çakma fenomen oyuncularını toplayacaksa uğraşmasın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 1 hf. SC0RPI0N
    Acun, netflix rakipliği, instagram, fenomen ile bu film fragmanı ve bilgilerinin ne alakası var?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. PS5 kontrolcüsü daha büyük bataryaya sahip olacak 1 hf. Microsoft Store'da büyük PC ve Xbox oyun indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. Motorola Razr 2'nin tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 1635 km menzile sahip hidrojen yakıtlı süper otomobil: Hyperion XP-1 1 hf. 4K konferans kamerası "Logitech Meetup incelemesi" 1 hf. Rüzgâr ve Güneş enerjisi, küresel elektrik üretiminin %10’luk dilimini karşılayarak rekor kırdı 1 hf. Trust hem kablolu hem kablosuz kullanılan kafa üstü kulaklıklar duyurdu 1 hf. LTE güvenlik açığı, hackerların mobil çağrıları dinlemesine izin veriyor 1 hf. GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti 1 hf. Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar 1 hf. Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 1 hf. Tesla’nın Çin’de verdiği iş ilanı yeni bir otomobil modelini işaret ediyor olabilir 1 hf. Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı! 1 hf. Bayraktar AKINCI TİHA ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı 1 hf. Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor 1 hf. Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos) 1 hf. Bilim insanları sıradan kırmızı tuğlaları elektrik depolayan süper kapasitörlere dönüştürdüler 1 hf. Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman Sonraki Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı 1 hf. YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama 1 hf. Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir 1 hf. Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor 1 hf. Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor 1 hf. Huawei telefonları yakında tam ekran parmak izi okuyucuya kavuşacak 1 hf. Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı 1 hf. Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti 1 hf. Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu 1 hf. Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu 1 hf. Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı 1 hf. Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası 1 hf. Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor 1 hf. Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor 1 hf. Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak 1 hf. 2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı 1 hf. Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı 1 hf. Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız