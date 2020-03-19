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    Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin

    Netflix Party adındaki üçüncü taraf Chrome tarayıcı eklentisi bir içerik izlerken diğer aboneleri de davet ederek sanal bir sinema ve sohbet ortamı oluşturmanızı sağlıyor.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok büyük bir kitlenin eve kapanmış olması çevrim içi hizmetlere olan ilgiyi arttırdı. Netflix gibi platformlarda ortak bir şekilde içerik izlemek için kullanıcılar araış içerisinde. Netflix Party bunun için geliştirildi.

    Netflix Party nedir?

    Netflix Party üçüncü taraf eklenti yazılımı Chrome tarayıcısında kullanılıyor. Tarayıcıya eklentiyi kurduktan sonra içerikler kullanıcılar arasında senkronize ediliyor ve herkes aynı içeriği izleyebiliyor. Ayrıca bir sohbet odası da ekleniyor.

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    Eklenti kurulduktan sonra Netflix sayfasında bir içeriği açmak ve uzantı çubuğundaki NP simgesine tıklamak yeterli. Burada çıkan adresi arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra arkadaşlarınız da NP simgesine tıkladığında oturuma katılıyor.

    Netflix Party eklentisi dışında Watch2Gether, Metastream, Airtime, RAVE gibi eklenti ve uygulamalar da mevcut. Bunlar pek çok içerik platformunda ve uygulamada ortak izleme desteği sunuyor.

    Web eklentisi



    https://www.slashgear.com/netflix-party-makes-virtual-movie-theater-for-covid-19-quarantine-18613669/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün
    Bu haberi 2.kez görüyorum sanki.1 2 hafta öncede yayınlamıştınız sanırım.
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