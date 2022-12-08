Netflix birden fazla reklamlı abonelik satmayı düşünüyor

Netflix reklamlı abonelik için ne düşünüyor?
Ted Sarandos bu konseptin uzun vadede iyi bir katkı sağlayacağını söyledi. Kendisine göre bu sistem az ödeyip reklam izlemeyi tercih eden kişiler için birebir. Sarandos, Netflix yönetiminin reklamlı abonelik seçeneklerinin sayısını artırmayı düşündüğünü ancak şu anda bu konu hakkında konuşulmasının gereksiz olduğunu bildirdi.
Reklamlı abonelik sisteminin büyütülmesi için yavaş ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih eden popüler dijital içerik servisinin yeni reklamlı abonelik paketlerini ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil. Sarandos, Netflix'in kâr amacı güden bir marka olduğunu hatırlatarak bu şirketin geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım