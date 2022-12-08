Netflix birden fazla reklamlı abonelik satmayı düşünüyor

Tam Boyutta Gör Netflix için şu anda pek verimli olmayan reklamlı abonelik sistemi seçenek bakımından genişletilebilir. 12 ülkede 6.99 dolar karşılığında satılan bu abonelik hizmeti Netflix'in baş yöneticilerinden birisi olan Reed Hastings'e göre birkaç yıl önce hayata geçirilmeliydi.

Netflix reklamlı seçenek duyuruldu 1 ay önce eklendi

Netflix reklamlı abonelik için ne düşünüyor?

Ted Sarandos bu konseptin uzun vadede iyi bir katkı sağlayacağını söyledi. Kendisine göre bu sistem az ödeyip reklam izlemeyi tercih eden kişiler için birebir. Sarandos, Netflix yönetiminin reklamlı abonelik seçeneklerinin sayısını artırmayı düşündüğünü ancak şu anda bu konu hakkında konuşulmasının gereksiz olduğunu bildirdi.

Reklamlı abonelik sisteminin büyütülmesi için yavaş ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih eden popüler dijital içerik servisinin yeni reklamlı abonelik paketlerini ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil. Sarandos, Netflix'in kâr amacı güden bir marka olduğunu hatırlatarak bu şirketin geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğini belirtti.

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Netflix reklamlı abonelik konseptini genişletmeyi planlıyor