Netflix reklamlı abonelik başlıyor ama Türkiye yok

Tam Boyutta Gör Netflix’in düşen abone sayılarına bir çözüm bulmak için geliştirdiği reklamlı abonelik seçeneği resmen faaliyete geçiyor. Basic with Ads adını alan abonelik seçeneğinde ne yazık ki Türkiye yer almıyor.

Netflix reklamlı seçenek kaç para?

3 Kasım itibariyle ABD’de başlayacak olan Basic with Ads seçeneği, Temel aboneliğin sahip olduğu tüm haklara sahip olacak. Sadece saat başı 4-5 dakikalık reklam gösterimi farkı olacak. Reklamlar içeriklerin başında veya ortasında 15-30 saniye arasında gösterilecek. Bu arada Basic yani Temel aboneliğin 720p/HD kaliteye çıkarıldığı da not düşülmüş.

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Reklamlar çocuk içeriklerine yer almazken reklam verenler de içerik seçebilecekler. ABD haricinde Avusturalya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, GÜney Kore, meksika, İspanya, İngiltere olmak üzere 12 ülkede kullanıma sunulacak. Başka ülkeler de eklenecek mi şimdilik bilinmiyor. Basic with Ads aboneliği 6.99$ olarak ücretlendiriliyor.

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