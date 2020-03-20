Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]

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Dijital yayın devi Netflix, koronavirüs krizi nedeniyle %50 oranında artan trafik sonrasında ilginç bir adım atıyor. Bugün resmi bir duyuru yapan şirket, yayın kalitesinin bir ay boyunca Avrupa genelinde tam %25 azaltılacağını açıkladı.

The Verge'e konuşan Netflix sözcüsü,"30 gün boyunca Avrupa genelinde bitrateleri düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Netflix, Türkiye'yi Avrupa ülkeleri arasında değerlendiriyor. Dolayısıyla Netflix Türkiye'de de yayın kalitesinin düşmesini bekliyoruz.

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Güncelleme: Netflix, Türkiye'nin Orta Doğu olarak değerlendirildiğini ve karardan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün"

Avrupa Birliği, yayın kalitesinin düşürülmesini istemişti

Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Temsilcisi Thierry Breton, bugün Netflix'e bir öneride bulunarak yayın kalitesinin düşürülmesini istemişti. Netflix CEO'su Reed Hastings ile görüşen Breton, koranavirüs krizi süresince internet stabilitesini korumak amacıyla Netflix ve YouTube gibi servislerin yayın kalitelerini düşürmesi gerektiğini savundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan şu anda evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyor. Bugün yayınlanan bir raporda, Netflix'in dünya geneli trafiğinin %60'a kadar artabileceği ifade edilmişti. Özellikle de Avrupa'da salgının etkileri çok daha kötü hissedildiği için internet kullanımı zirve yapmış durumda.

Twitter üzerinden açıklama yapan Thierry Breton,"COVID-19'u yenmek için evde kalıyoruz. Bu anlamda evden çalışma ve streaming servislerinin yardımı büyük, ancak altyapı sistemlerimiz zorlanıyor olabilir. Herkesin internet ulaşımını güvence altına almak için, HD gerekli olmadığında SD'ye geçiş yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

https://www.theverge.com/2020/3/19/21187078/netflix-europe-streaming-european-union-bit-rate-broadband-coronavirus

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