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    Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]

    Netflix, koronavirüs krizi nedeniyle Avrupa genelinde yayın kalitesini %25 düşürüyor. Yayın kaliteleri bir ay sonra normale dönecek.
    1 gün (Son Güncelleme: 22 sa.)
    12,6b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]
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    Dijital yayın devi Netflix, koronavirüs krizi nedeniyle %50 oranında artan trafik sonrasında ilginç bir adım atıyor. Bugün resmi bir duyuru yapan şirket, yayın kalitesinin bir ay boyunca Avrupa genelinde tam %25 azaltılacağını açıkladı. 

    The Verge'e konuşan Netflix sözcüsü,"30 gün boyunca Avrupa genelinde bitrateleri düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Netflix, Türkiye'yi Avrupa ülkeleri arasında değerlendiriyor. Dolayısıyla Netflix Türkiye'de de yayın kalitesinin düşmesini bekliyoruz.

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    Güncelleme: Netflix, Türkiye'nin Orta Doğu olarak değerlendirildiğini ve karardan etkilenmeyeceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün"

    Avrupa Birliği, yayın kalitesinin düşürülmesini istemişti

    Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Temsilcisi Thierry Breton, bugün Netflix'e bir öneride bulunarak yayın kalitesinin düşürülmesini istemişti. Netflix CEO'su Reed Hastings ile görüşen Breton, koranavirüs krizi süresince internet stabilitesini korumak amacıyla Netflix ve YouTube gibi servislerin yayın kalitelerini düşürmesi gerektiğini savundu. 

    Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan şu anda evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyor. Bugün yayınlanan bir raporda, Netflix'in dünya geneli trafiğinin %60'a kadar artabileceği ifade edilmişti. Özellikle de Avrupa'da salgının etkileri çok daha kötü hissedildiği için internet kullanımı zirve yapmış durumda.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Thierry Breton,"COVID-19'u yenmek için evde kalıyoruz. Bu anlamda evden çalışma ve streaming servislerinin yardımı büyük, ancak altyapı sistemlerimiz zorlanıyor olabilir. Herkesin internet ulaşımını güvence altına almak için, HD gerekli olmadığında SD'ye geçiş yapalım." ifadelerini kullanmıştı.



    https://www.theverge.com/2020/3/19/21187078/netflix-europe-streaming-european-union-bit-rate-broadband-coronavirus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    neftili 1 gün en beğenilen
    Bir aylik faturada da %25 indirim olacak mi? Diye sorasim var 🙃
    Yanıtla +129
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    madonos 1 gün
    Ben supporta yazdım.Türkiye Netflix Middle East'deymiş o yüzden etkilenmiyeceksiniz dedi support.
    3 Yanıt Yanıtla +62
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    Onurmsq (--- ----) 23 sa. madonos
    Ilk defa orta dogu bir ise yaradi



    Edit: duzeltme
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    eteksen 23 sa. madonos
    Arkadaş bu mesajı yazmış ama hala sallıyorsunuz. Birşeye olumsuz yorum yapmak bir meziyet değil. Önce sorun soruşturun. Ver Allah ver. Doğruyu yazsan da ilgilenen yok.
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    LukeSkywalker24 20 sa. madonos
    [mention][/mention]Onurmsq Orta Doğu diyor ama Orta Asya değil.
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    sdelta 1 gün
    Netflix'in yayın kalitesini düşürmesi Netflix'in alt yapısının yetersiz olduğundan değil, internet alt yapısının yetersiz olduğundan. Şu dönemde herkes evinden internete yükleneceğinden uzaktan remote çalışanların ve uzaktan eğitim alacak öğrencilerin problem yaşamaması için Netflix'ten bu şekilde bir talepte bulundular, Netflix'te kabul etti. Hayır arkadaş benim için para daha önemli, kalitemi düşürmem demesi bence daha kötüydü.
    Netflix'in yayın kalitesini düşürmesi Netflix'in alt yapısının yetersiz olduğundan değil, internet alt yapısının yetersiz olduğundan. Şu dönemde herkes evinden ...
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    Yanıtla +21
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    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 12 sa.
    Torrent akar! Para verenler düşünsün!
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    setcom_2000 (Hakan AK) 15 sa.
    Şimdi hükümetteki çok bilgili kişiler böyle birşey olabileceğini öğrendiklerine göre gelsin bitrate düşürmeler gitsin paralar. Çünkü indirim yapacaklarını hiç sanmam.
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    marsk35 (mehmet kaya) 15 sa.
    Kabul etmiyoruz acil %25 kalitemizi düşürün orta doğu nedir ya avrupalıyız kardeşim kabul etmiyoruz... ne diyorum ben lan iyicene her halta isyan edesim var bu aralar.
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    The Hollow 16 sa.
    Şimdi kafa karışıklığı oluşturan 2 nokta var. Avrupa Birliği, yayın kalitesinin düşürülmesini istemişti. Yazılmış. Bir de 30 gün boyunca Avrupa genelinde bitrateleri düşürme kararı aldık. Şeklinde bir yazı var. Eee Avrupa'da olan fakat AB içerisinde olmayan ülkeler var. Onlar için de geçerli mi, değil mi bunun cevabı nedir? Bu ülkeler AB yasalarına göre mi hareket ediyorlar. Netflix'in bunu netleştirmesi lazımdı, ya da çeviri düzgün yapılmadı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 16 sa. yeni yorumcu
    Yine de türkiyede yeterince yatırımları yok. video sunucuları yok. Her bölgemizde veri merkezleri olsa daha az etkilenilir. yurdışındna türkiyeye bant genişliklerinin yetmeyeceği açık.
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    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 16 sa. yeni yorumcu
    Kaldırmıyor telekom alt yapısı , Netflix ne yapsın. Apple tv de açıyorsun, 5 saat sonra 10 saat sonra mesajı veriyor. Karar doğru , zaten şikayet üzerine alınmıştır
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    Askaparta 18 sa.
    İyi ki orta dünyalıyız.
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    Mr.Prestige 19 sa.
    Bilgisayardan izlerken bazı filmlerde stuttering yaşayan var mı
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    Venomv 19 sa.
    daha ne kadar düşürecek kalite yerlerde sürünüyor
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    Numenorian Man 19 sa.
    Netflix önce adam gibi masaüstü uygulaması yapsın. Ben indirerek izlemeyi seviyorum ama Windows uygulamasıyla Android ve iOS uygulamaları arasında DAĞLAR KADAR fark var. Windows 10 kendini çok toparladı gördüğüm en iyi sistemlerden birisi ama bu geliştiriciler Windows marketine hiç önem vermiyor.
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    12558 kez okundu.
    40 kişi, toplam 44 yorum yazdı.

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