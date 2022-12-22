Netflix hesap şifresini paylaşanlar için daha sert önlemler kapıda

2023’ten itibaren şifre paylaşımı durdurulacak
Netflix zaten bir süredir şifre paylaşımının karını olumsuz etkileyen bir sorun olduğunun farkında ancak uzunca bir süredir hızla artan abonelik sayıları, firmanın bu sorunu ele almasını yavaşlattı veya tam olarak bu noktaya eğilmesini önledi. Öte yandan her alanda zorlu geçen 2022 yılında Netflix, gelir kaybı yaşamaya başladı. Bununla birlikte belki de asıl önemli nokta, platformun 10 yıldır ilk defa abone kaybı yaşaması oldu. Bu bilgiler ışığında Netflix CEO'su Reed Hastings’in çok uzun süredir ertelenen bu konuda artık harekete geçeceği belirtiliyor.
Ancak Netflix’in küresel ölçekte bu yolu izleyip izlemeyeceği ise soru işareti. Şu anda masada izlediğin kadar ödeme dahil pek çok seçenek tartışılmakta. Ancak kesin olan tek şey Netflix’in yaklaşık 100 milyon kişi ile paylaşılan hesap şifreleri hakkında kesin bir çözüme ulaşmak istemesi. Öte yandan Netflix bu süreci uzun vadeye yayacak gibi duruyor. Getirilen daha düşük ücretli reklamlı yeni abonelik katmanı bunun bir göstergesi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d