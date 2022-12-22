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    Netflix hesap şifresini paylaşanlar için daha sert önlemler kapıda

    Popüler akış hizmeti Netflix, şifre paylaşımına karşı daha kapsamlı bir çözüm getirmeye çalışıyor. Yeni raporlar Netflix’in 2023’ün başlarından itibaren şifre paylaşımına son vereceğini gösteriyor.
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    Netflix şifre paylaşımını Tam Boyutta Gör
    The Wall Street Journal tarafından paylaşılan haberlere göre Netflix, 2023’ün başlarından itibaren abonelerinin şifrelerini paylaşmasına son verecek. Bilindiği üzere şifre paylaşımı Netflix için ciddi bir sorun teşkil ediyor ve platformun büyümesinin önündeki ciddi bir engel olarak görülüyor.

    2023’ten itibaren şifre paylaşımı durdurulacak

    Netflix zaten bir süredir şifre paylaşımının karını olumsuz etkileyen bir sorun olduğunun farkında ancak uzunca bir süredir hızla artan abonelik sayıları, firmanın bu sorunu ele almasını yavaşlattı veya tam olarak bu noktaya eğilmesini önledi. Öte yandan her alanda zorlu geçen 2022 yılında Netflix, gelir kaybı yaşamaya başladı. Bununla birlikte belki de asıl önemli nokta, platformun 10 yıldır ilk defa abone kaybı yaşaması oldu. Bu bilgiler ışığında Netflix CEO'su Reed Hastings’in çok uzun süredir ertelenen bu konuda artık harekete geçeceği belirtiliyor.

    netflix hesap paylaşımı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre 2023'ten itibaren Netflix, hesaplarını evlerinin dışındaki kişilerle paylaşan abonelerinden bunun için ek ödeme yapmalarını istemeyi planlıyor. Netflix halihazırda bu özelliğini bazı Latin Amerika ülkelerinde test ediyor ve hesaplarını evin dışındaki kişilerle paylaşanlardan aylık ekstra 3 dolar ücret alıyor.

    Ancak Netflix’in küresel ölçekte bu yolu izleyip izlemeyeceği ise soru işareti. Şu anda masada izlediğin kadar ödeme dahil pek çok seçenek tartışılmakta. Ancak kesin olan tek şey Netflix’in yaklaşık 100 milyon kişi ile paylaşılan hesap şifreleri hakkında kesin bir çözüme ulaşmak istemesi. Öte yandan Netflix bu süreci uzun vadeye yayacak gibi duruyor. Getirilen daha düşük ücretli reklamlı yeni abonelik katmanı bunun bir göstergesi olabilir.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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