Netflix, Squid Game reality şovunun yayın tarihini açıkladı

Squid Game dizisinden uyarlanan programda 456 yarışmacı, bir reality şov için şimdiye kadarki en büyük nakit ödül olan 4.56 milyon dolar için yarışacak. Projenin on bölümlük bir seri halinde izleyicilerle buluşacağını belirtelim.
Tarihi ödül için kıyasıya mücadele
Squid Game: The Challenge'da katılımcılar, diziden esinlenen oyunların yanı sıra proje için özel olarak oluşturulmuş birkaç yeni oyunda yarışacak. Sınırlarına kadar zorlanan oyuncuların kazanmak için her türlü yola başvurmaktan geri kalmayacağını göreceğiz.
Reality şovun çekimleri Birleşik Krallık'ta yapıldı. Hatta katılımcılar çekim sürecinin tamamlanmasının ardından Netflix'i sahtekarlık, ihmal ve diğer benzer suçlarla itham etti. Şirket ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.