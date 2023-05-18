Tam Boyutta Gör Netflix, tarihin en popüler dizilerinden birini temel alan "Squid Game: The Challenge" isimli reality şovunun Kasım ayında yayınlanacağını duyurdu. Popüler dijital yayın platformu kesin tarihi daha sonraki bir tarihte açıklayacak.

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Squid Game dizisinden uyarlanan programda 456 yarışmacı, bir reality şov için şimdiye kadarki en büyük nakit ödül olan 4.56 milyon dolar için yarışacak. Projenin on bölümlük bir seri halinde izleyicilerle buluşacağını belirtelim.

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Tarihi ödül için kıyasıya mücadele

Squid Game: The Challenge'da katılımcılar, diziden esinlenen oyunların yanı sıra proje için özel olarak oluşturulmuş birkaç yeni oyunda yarışacak. Sınırlarına kadar zorlanan oyuncuların kazanmak için her türlü yola başvurmaktan geri kalmayacağını göreceğiz.

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Reality şovun çekimleri Birleşik Krallık'ta yapıldı. Hatta katılımcılar çekim sürecinin tamamlanmasının ardından Netflix'i sahtekarlık, ihmal ve diğer benzer suçlarla itham etti. Şirket ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

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Netflix, Squid Game reality şovunun yayın tarihini açıkladı