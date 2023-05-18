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    Netflix, Squid Game reality şovunun yayın tarihini açıkladı

    Netflix, Güney Kore dizisi Squid Game'den uyarlanan reality şovun yayınlanacağı tarihi resmen duyurdu. Programda 456 yarışmacı, 456 milyon dolarlık nakit ödül için mücadele edecek.
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    Netflix, Squid Game reality şovunun yayın tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Netflix, tarihin en popüler dizilerinden birini temel alan "Squid Game: The Challenge" isimli reality şovunun Kasım ayında yayınlanacağını duyurdu. Popüler dijital yayın platformu kesin tarihi daha sonraki bir tarihte açıklayacak.

    Squid Game dizisinden uyarlanan programda 456 yarışmacı, bir reality şov için şimdiye kadarki en büyük nakit ödül olan 4.56 milyon dolar için yarışacak. Projenin on bölümlük bir seri halinde izleyicilerle buluşacağını belirtelim.

    Netflix, Squid Game reality şovunun yayın tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Tarihi ödül için kıyasıya mücadele

    Squid Game: The Challenge'da katılımcılar, diziden esinlenen oyunların yanı sıra proje için özel olarak oluşturulmuş birkaç yeni oyunda yarışacak. Sınırlarına kadar zorlanan oyuncuların kazanmak için her türlü yola başvurmaktan geri kalmayacağını göreceğiz.

    Netflix, Squid Game reality şovunun yayın tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Reality şovun çekimleri Birleşik Krallık'ta yapıldı. Hatta katılımcılar çekim sürecinin tamamlanmasının ardından Netflix'i sahtekarlık, ihmal ve diğer benzer suçlarla itham etti. Şirket ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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