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    Netflix duyurdu: Stranger Things animasyon dizisi geliyor

    Akış hizmeti devi Netflix, popüler Stranger Things serisini geliştirmeye devam ediyor. Netflix, Stranger Things evreninde geçen yeni bir animasyon dizisi hazırlayacağını duyurdu.
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    Netflix, Stranger Things animasyonu yapacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Son sezonda gördüğümüz Vecna gibi Stranger Things evreni de genişlemeye devam ediyor. Netflix, en büyük hitlerinden birine dayanan bir animasyon dizisi duyurdu. Şirket henüz yeni spin-off hakkında pek fazla ayrıntı açıklamadı ancak bazı detaylar halihazırda mevcut durumda. Bu detaylar animasyonun ne tarzda olacağı hakkında bazı fikirler veriyor.

    Stranger Things animasyon dizisi geliyor

    Stranger Things animasyon dizisini Glitch Techs ve Fanboy & Chum Chum gibi yapımlardan tanıdığımız Eric Robles ve Flying Bark Productions geliştirecek. Stranger Things yaratıcıları Duffer kardeşler ve yapımcı Shawn Levy de işin içinde aktif rol alacak. Duffer kardeşler yaptıkları açıklamada "Her zaman severek büyüdüğümüz cumartesi sabahı çizgi filmleri tarzında bir animasyon 'Stranger Things' hayal ettik ve bu hayalin gerçekleştiğini görmek kesinlikle heyecan verici” ifadelerini kullandılar.

    Netflix, Stranger Things animasyonu yapacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Duffer kardeşler, ayrıca Eric Robles ve ekibinin ortaya koyduğu şeyden oldukça etkilenmiş ve şaşırmış durumda. Maceranın kesinlikle devam edeceği aktarılırken senaryolar ve çizimlerin inanılmaz olduğu ve ilerleyen dönemde daha fazla şeyin paylaşılacağı belirtiliyor.

    Stranger Things, 2016'da ilk kez yayınlandığından bu yana Netflix’in en büyük ve en bilinen yapımlarından birisi oldu. Netflix’e büyük kitleler kazandıran dizi gelecek olan 5. sezonunun ardından final yapacak ancak böyle büyük bir markanın tozlu raflara kaldırılması beklenemezdi. Netflix halihazırda Stranger Things’in VR oyunu dahil farklı projeler üzerinde çalışıyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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