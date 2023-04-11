Netflix duyurdu: Stranger Things animasyon dizisi geliyor

Stranger Things animasyon dizisi geliyor
Stranger Things animasyon dizisini Glitch Techs ve Fanboy & Chum Chum gibi yapımlardan tanıdığımız Eric Robles ve Flying Bark Productions geliştirecek. Stranger Things yaratıcıları Duffer kardeşler ve yapımcı Shawn Levy de işin içinde aktif rol alacak. Duffer kardeşler yaptıkları açıklamada "Her zaman severek büyüdüğümüz cumartesi sabahı çizgi filmleri tarzında bir animasyon 'Stranger Things' hayal ettik ve bu hayalin gerçekleştiğini görmek kesinlikle heyecan verici” ifadelerini kullandılar.
Stranger Things, 2016'da ilk kez yayınlandığından bu yana Netflix’in en büyük ve en bilinen yapımlarından birisi oldu. Netflix’e büyük kitleler kazandıran dizi gelecek olan 5. sezonunun ardından final yapacak ancak böyle büyük bir markanın tozlu raflara kaldırılması beklenemezdi. Netflix halihazırda Stranger Things’in VR oyunu dahil farklı projeler üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı