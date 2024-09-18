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    Netflix’ten Anadolu’nun gençlerine destek: "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi

    Dünyanın en büyük akış platformu Netflix, bu kez sosyal sorumluluk projesiyle gündemde. "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi ile Anadolu’nun genç yetenekleri desteklenecek.
    Netflix’ten Anadolu’nun gençlerine önemli destek Tam Boyutta Gör
    Netflix, Anadolu'daki genç yetenekleri kreatif sektörle buluşturmayı amaçlayan önemli bir girişimi hayata geçiriyor. "Türkiye Yetenek Haritası" adı verilen bu proje kapsamında, Çanakkale, Ankara ve Mardin gibi şehirlerde gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla, gençlere kreatif sektörün kapıları aralanacak. Amaç, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki genç yeteneklere fırsat eşitliği sağlamak ve sektörde daha fazla yer almalarına olanak tanımak.

    Eğitimler Çanakkale’den başladı, sırada Ankara ve Mardin var

    Projenin ilk adımı, 2-3 Eylül tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen "Netflix ile A’dan Z’ye Reji Eğitimi" ile atıldı. Troya Film Platformu iş birliğiyle düzenlenen bu eğitim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sıradaki durak ise Ankara. 20-21 Eylül tarihlerinde CerModern’de gerçekleşecek olan reji eğitimine, Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri katılacak. Projenin son durağı ise ekim ayında Mardin’de, Mardin Film Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

    Netflix, Türkiye’deki kreatif sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla şimdiye kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ile düzenlenen "Netflix Dizi Yazarlığı Dersi", Güney California Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yaratıcı Yapımcılık Programı" ve Anima Okul ile sunulan "Görsel Efekt Eğitimi" bu projelerden yalnızca birkaçı. "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi de bu kapsamda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

    Netflix’ten Anadolu’nun gençlerine önemli destek Tam Boyutta Gör
    Netflix Diziler Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ise Türkiye Yetenek Haritası girişimi şöyle değerlendirdi: “Netflix olarak, kreatif sektörde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla ‘Yaratıcılıkta Eşitlik İçin Netflix Fonu’ adlı küresel bir inisiyatif yürütüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Türkiye Yetenek Haritası’ ile geçmişte pek çok Netflix yapımına ev sahipliği yapmış üç şehrimizde yeni eğitim fırsatları sunacağız. Amacımız, Anadolu’daki gençlerin kreatif sektörde hak ettikleri fırsatlara daha kolay ve eşit bir şekilde ulaşabilmeleri için ilk adımı atmak.”
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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