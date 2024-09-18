Netflix’ten Anadolu’nun gençlerine destek: "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi

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Tam Boyutta Gör Netflix, Anadolu'daki genç yetenekleri kreatif sektörle buluşturmayı amaçlayan önemli bir girişimi hayata geçiriyor. "Türkiye Yetenek Haritası" adı verilen bu proje kapsamında, Çanakkale, Ankara ve Mardin gibi şehirlerde gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla, gençlere kreatif sektörün kapıları aralanacak. Amaç, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki genç yeteneklere fırsat eşitliği sağlamak ve sektörde daha fazla yer almalarına olanak tanımak.

Eğitimler Çanakkale’den başladı, sırada Ankara ve Mardin var

Projenin ilk adımı, 2-3 Eylül tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen "Netflix ile A’dan Z’ye Reji Eğitimi" ile atıldı. Troya Film Platformu iş birliğiyle düzenlenen bu eğitim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sıradaki durak ise Ankara. 20-21 Eylül tarihlerinde CerModern’de gerçekleşecek olan reji eğitimine, Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri katılacak. Projenin son durağı ise ekim ayında Mardin’de, Mardin Film Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

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Netflix, Türkiye’deki kreatif sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla şimdiye kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ile düzenlenen "Netflix Dizi Yazarlığı Dersi", Güney California Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yaratıcı Yapımcılık Programı" ve Anima Okul ile sunulan "Görsel Efekt Eğitimi" bu projelerden yalnızca birkaçı. "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi de bu kapsamda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix Diziler Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ise Türkiye Yetenek Haritası girişimi şöyle değerlendirdi: “Netflix olarak, kreatif sektörde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla ‘Yaratıcılıkta Eşitlik İçin Netflix Fonu’ adlı küresel bir inisiyatif yürütüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Türkiye Yetenek Haritası’ ile geçmişte pek çok Netflix yapımına ev sahipliği yapmış üç şehrimizde yeni eğitim fırsatları sunacağız. Amacımız, Anadolu’daki gençlerin kreatif sektörde hak ettikleri fırsatlara daha kolay ve eşit bir şekilde ulaşabilmeleri için ilk adımı atmak.”

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