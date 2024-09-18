Netflix’ten Anadolu’nun gençlerine destek: "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi

Eğitimler Çanakkale’den başladı, sırada Ankara ve Mardin var
Projenin ilk adımı, 2-3 Eylül tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen "Netflix ile A’dan Z’ye Reji Eğitimi" ile atıldı. Troya Film Platformu iş birliğiyle düzenlenen bu eğitim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sıradaki durak ise Ankara. 20-21 Eylül tarihlerinde CerModern’de gerçekleşecek olan reji eğitimine, Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri katılacak. Projenin son durağı ise ekim ayında Mardin’de, Mardin Film Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Netflix, Türkiye’deki kreatif sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla şimdiye kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ile düzenlenen "Netflix Dizi Yazarlığı Dersi", Güney California Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yaratıcı Yapımcılık Programı" ve Anima Okul ile sunulan "Görsel Efekt Eğitimi" bu projelerden yalnızca birkaçı. "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi de bu kapsamda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...