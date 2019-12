Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Netflix'in tam 175 milyon dolarlık bütçeyle hazırladığı yeni orijinal filmi The Irishman dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Netflix baş içerik görevlisi Ted Sarandos, bugün yaptığı resmi açıklamada, The Irishman'in sadece ilk yedi günü içerisinde toplam 26.404.081 kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

Netflix bu rakama filmin en az %70'ini izleyenleri dahil etmiş. The Irishman'in 3 saat 30 dakikalık uzun süresini düşünecek olursak açıklanan rakamların etkileyici olduğu söylenebilir. Konuyla ilgili konuşan Ted Sarandos,"Uzun süreli filmler bugün hala seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. The Irishman'in izlenme rakamları, insanların dikkat sürelerinin kısaldığı yönündeki genel görüşün gerçeği yansıtmadığını da ortaya koymuş oldu." ifadelerini kullandı.

The Irishman iyi bir giriş yapmış olsa da geçtiğimiz yıl yayınlanan Bird Box'ın rekoruna yaklaşmayı başaramamış. Sandra Bullock'lu Bird Box ilk haftasında tam 45 milyon seyirciye ulaşmıştı. Yani The Irishman'in izlenme rakamının neredeyse iki katı.

26,4 milyon kişilik izlenme rakamı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısının %16'sına denk geliyor. Netflix, The Irishman'in ilk ayının sonunda 40 milyon seyirciye ulaşmasını beklediklerini açıkladı

