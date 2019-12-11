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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı

    Netflix, The Irishman'in ilk hafta izlenme rakamlarından oldukça memnun görünüyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı
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    Netflix'in tam 175 milyon dolarlık bütçeyle hazırladığı yeni orijinal filmi The Irishman dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Netflix baş içerik görevlisi Ted Sarandos, bugün yaptığı resmi açıklamada, The Irishman'in sadece ilk yedi günü içerisinde toplam 26.404.081 kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

    Netflix bu rakama filmin en az %70'ini izleyenleri dahil etmiş. The Irishman'in 3 saat 30 dakikalık uzun süresini düşünecek olursak açıklanan rakamların etkileyici olduğu söylenebilir. Konuyla ilgili konuşan Ted Sarandos,"Uzun süreli filmler bugün hala seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. The Irishman'in izlenme rakamları, insanların dikkat sürelerinin kısaldığı yönündeki genel görüşün gerçeği yansıtmadığını da ortaya koymuş oldu." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı"

    The Irishman iyi bir giriş yapmış olsa da geçtiğimiz yıl yayınlanan Bird Box'ın rekoruna yaklaşmayı başaramamış. Sandra Bullock'lu Bird Box ilk haftasında tam 45 milyon seyirciye ulaşmıştı. Yani The Irishman'in izlenme rakamının neredeyse iki katı. 

    26,4 milyon kişilik izlenme rakamı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısının %16'sına denk geliyor. Netflix, The Irishman'in ilk ayının sonunda 40 milyon seyirciye ulaşmasını beklediklerini açıkladı



    https://www.theverge.com/2019/12/10/21005121/netflix-the-irishman-watch-numbers-26-million-streams-martin-scorsese Yorum Yaz
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    TearsForFears 1 gün en beğenilen
    Bird box ilgi çekici ve merak uyandırıcıydı ondan o kadar izlendi ama film o kadarda iyi değildi.
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    nicosia 1 gün
    Film kültürü, sinema sevgisi olmayan tipler hemen kendini belli etmiş. Zaman kaybı diyen bile var. Hızlı ve Öfkeli'ye alalım sizi gençler.
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    marjinal7140 1 gün
    Gayet güzel bir filmdi yine olsa yine izlerdim.
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    nicosia 1 gün
    Film kültürü, sinema sevgisi olmayan tipler hemen kendini belli etmiş. Zaman kaybı diyen bile var. Hızlı ve Öfkeli'ye alalım sizi gençler.
    Yanıtla +9
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    NatuRom DeMoNto 1 gün
    Bu tür dönemlik abartı aksiyon sahnelerinin olmadığı mafya filmlerine bayıldığım için 3.5 saat keyifle izledim. Bir 3.5 saat daha sürse yine keyifle izlemeye devam ederdim.

    Goodfellas'dan sonra türünde nadir rastlanan efsane filmlerden biri. Ray Liotta'da olsaydı çok iyi olurdu.

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    Manhunt Three 1 gün
    Dünya genelinde çok sevilen film, nedense Türkiye'de bir kesim tarafından sevilmedi... Neden acaba ?
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    TncyKrmn 1 gün Manhunt Three
    çünkü 3 saat 20 dakika çekilecek gibi değil. Aksiyon vs olmadığı için izlemek zor geliyor. Ben 3 kerede bitirdim belli yerden sonra bayıyor film.
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    12 Angry Men 1 gün
    Gayet güzel bir filmdi.
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    alaz1903 1 gün
    3 buçuk saatlik filmi her sahnesinden keyif alarak izledim. Keşke filmi unutsam da bir daha izlesem.
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    Aville 1 gün
    30 dakika tahammül edebildik. Gereksiz ve zaman kaybı. Sansanyonel teknik dedikleri şey baş rolümüzün gözlerini eskort lensine çevirmiş.
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    igetsky 1 gün
    Sinemada olsaydi daha cok izlenirdi
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    sokeman 1 gün igetsky
    Djbsajsjsbs güldüm güzel şaka
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    cosef 1 gün
    3 saat 30 dakika filmi izlemek zor be . Vakit ayırmak gerek
    Çalışan adama zulumdür bu :)
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    rCoder 1 gün
    Çok uzun, sıkıcı ve senaryosu sağlam olmayan bir filmdi, ince detaylara baktığınızda yönetmenin tecrübesi ile ufak dokonuşları görünüyor ama senaryo olmayınca film kötü oluyor, ayrıca o kadar parayı bu filmin ensine harcamışlar bilmiyorum
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    Manhunt Three 1 gün rCoder
    Bu filmin de senaryosu sağlam değilse hangi filmin sağlam ? Ayrıca eğer adam doğru anlatmışsa, gerçek bir hikaye, .
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    the irishman, netflix ve
    7 etiket daha Sinema ve Dizi film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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