Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu

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Netflix, Türk yapımı yeni film projesini açıkladı. Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği Mücadele Çıkmazı filmi Netflix’te yayınlanacak.

Mücadele Çıkmazı’nın yönetmenlik koltuğunda Ayla, Müslüm ve Türk İşi Dondurma filmlerinin yönetmenliğini yapan Can Ulkay oturuyor. Senaryoyu Behzat Ç.’nin senaristi Ercan Mehmet Erdem yazdı. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü ve Selen Öztürk yer alıyor.

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Film, Türkiye’nin zorlu koşullarında geçimini çöp toplayarak sağlamaya çalışan baba oğulun hikayesini anlatacak. Yönetmenlik koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu için epey duygusal bir filmin bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

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Mücadele Çıkmazı’nın prodüksiyonunu OGM Pictures üsleniyor. Netflix’in Atiye dizisinde de PGM Pictures’ın imzası var. Filmin çekimleri Ağustos’un ilk haftasında başlamıştı. Çekimler tamamlandı. Filmin 2021 yılında Netflix’te gösterime gireceği tahmin ediliyor.

Netflix ilk Türk yapımı filmi Yarına Tek Bilet’i 19 Haziran’da yayınlamıştı. Netflix bugüne kadar Türk yapımı içerik olarak Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101, Yarına Tek Bilet, Exatlon Challenge ve Türk Amerikan ortak içeriği Rise of Empires projelerine imza attı. 50m2, Fatma, Şimdiki Aklım Olsaydı ve Sıcak Kafa isimli yapımlar ise hazırlık aşamasında.

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