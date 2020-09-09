Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu

    Netflix Türk yapımı ikinci filmi Mücadele Çıkmazı'nı resmen açıkladı. Mücadele Çıkmazı'nın başrolünde Çağatay Ulusoy rol alıyor. Film 2021'de gösterime girecek.
    2 gün
    3,9b
    8
    7
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Netflix, Türk yapımı yeni film projesini açıkladı. Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği Mücadele Çıkmazı filmi Netflix’te yayınlanacak.

    Mücadele Çıkmazı’nın yönetmenlik koltuğunda Ayla, Müslüm ve Türk İşi Dondurma filmlerinin yönetmenliğini yapan Can Ulkay oturuyor. Senaryoyu Behzat Ç.’nin senaristi Ercan Mehmet Erdem yazdı. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü ve Selen Öztürk yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2019’un en çok izlenen Türk filmi Netflix’e geliyor

    Ayrıca Bkz. "Tom Cruise yine bildiğiniz gibi: MI7 çekimlerinde motosikletle dağdan atladı"

    Film, Türkiye’nin zorlu koşullarında geçimini çöp toplayarak sağlamaya çalışan baba oğulun hikayesini anlatacak. Yönetmenlik koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu için epey duygusal bir filmin bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

    Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Mücadele Çıkmazı’nın prodüksiyonunu OGM Pictures üsleniyor. Netflix’in Atiye dizisinde de PGM Pictures’ın imzası var. Filmin çekimleri Ağustos’un ilk haftasında başlamıştı. Çekimler tamamlandı. Filmin 2021 yılında Netflix’te gösterime gireceği tahmin ediliyor.

    Netflix ilk Türk yapımı filmi Yarına Tek Bilet’i 19 Haziran’da yayınlamıştı. Netflix bugüne kadar Türk yapımı içerik olarak Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101, Yarına Tek Bilet, Exatlon Challenge ve Türk Amerikan ortak içeriği Rise of Empires projelerine imza attı. 50m2, Fatma, Şimdiki Aklım Olsaydı ve Sıcak Kafa isimli yapımlar ise hazırlık aşamasında.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 2 gün
    Netflix sal artık şu cagatayi yav . Her Netflix yapımın da onu görmekten sıkıldık. Onun dışında netflixi boykot ediyorum o yüzden kendi platformundan izlemicem . Netflix yapımı olduğu içinde çok bir beklentim yok zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    annaX 2 gün yeni yorumcu
    Netflix aile paketi var 4k hesap katılmak isteyen özelden numara bıraksın arkadaşlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lAxiosl 2 gün
    Bu adam uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası almadı mi ? İçeri almadılar mi bu herifi !
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 2 gün yeni yorumcu lAxiosl
    ? :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün lAxiosl
    tam netflix in aradıgı tip :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 2 gün
    Yarına Tek Bilet ve Ottoman Rise of Empires'ı izledim bunlar ilgimi çekti ikiside güzeldi. Bir baş yapıt mı değil.

    Dijital platformlarda halen dev bütçeli işler az oluyor. O yüzden dijital platform işi idi biraz üniversite sonrası film çekiyorumdan bir kaç tık fazla bütçeli ama kaliteli zevkli güzel iş çıkıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün
    yine ne hinlikler düşünüyor bu alçaklar acaba ?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Hook oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonu yayınlandı 1 gün Binance Türkiye faaliyetlerine başladı 1 gün Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu 1 gün Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor 1 gün AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor 1 gün Tesla'nın rakipleri güçlerini birleştirdi: General Motors ve Nikola'dan işbirliği 2 gün Pandemi dönemi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı 2 gün Heyecanla beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fragman yayınlandı 2 gün Microsoft ve EA'dan müthiş iş birliği: EA Play, Xbox Game Pass'e dahil oluyor 2 gün Koronavirüs tablosu açıklandı: İyileşen sayısı binin altında (9 Eylül) 2 gün Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi? 2 gün Xbox Series X resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 2 gün Alto's Adventure geliştiricileri yeni bir stüdyo açıyor 2 gün RGB aydınlatmanın vücut bulmuş hali "Corsair LT100 RGB kule" inceleme videosu 2 gün Nintendo Switch satışları artmaya devam ediyor; Switch Pro yolda 2 gün AMD’nin oyun ve pazarlama müdüründen ilginç tweet: Yarın bir duyuru gelebilir 2 gün Mulan filmine Doğu Türkistan eleştirileri büyüyor 2 gün RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi 2 gün Google Pixel 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu Sonraki iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı 2 gün Apple; Epic Games’den tazminat istiyor 2 gün Darbe üstüne darbe: Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei ile ilişkisini kesiyor 2 gün Google, Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı 2 gün Razer şimdi de oyuncu sakızı çıkarttı 2 gün Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz 2 gün Xiaomi’den EKG çekebilen tişört 2 gün Pervane gibi dönebilen ikinci ekranıyla sıra dışı telefon LG WING yolda 2 gün İtalya'dan Apple, Google ve Dropbox'a veri ihlali soruşturması 2 gün 'Tak ve Çalıştır' beyin protezi, felçli bireylere yardımcı olacak 3 gün Yeni vaka sayısında son 4 ayın rekoru (8 Eylül) 3 gün Bir telefona 20000TL vermek? Samsung Galaxy Z Fold 2 ilk izlenim ön inceleme 3 gün Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi 3 gün Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü gelecek yıl satışta 3 gün Samsung, zor koşullara dayanıklı Galaxy Tab Active 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor 3 gün Gigabyte 0.4ms tepki süresine ulaşan oyuncu monitörünü duyurdu 3 gün Ryzen 4000 ailesinde 10 çekirdekli bir işlemci olabilir 3 gün POCO M2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşıma ve maske genelgesi 3 gün RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız