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    Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları

    Netflix, 13 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye'de abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni paket fiyatları:     
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    Netflix Türkiye fiyat

    Netflix Türkiye, Nisan ayında üyelik ücretlerinde %40'lık bir artışa gitmişti. 13 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, Netflix abonelik ücretleri Türkiye'de bir kez daha güncellendi ve ciddi oranda bir artış söz konusu. Yeni temel, standart, özel paket fiyatları şu şekilde:

    Netflix fiyatı ne kadar oldu?

    Çok daha rekabetçi fiyatla Türkiye pazarına giren Disney+'a abonelerini kaptıran Netflix, Amerika'dan sonra Türkiye'de de fiyat artışına gitti. Yüksek fiyatına rağmen yeni içerikler sunmamasının yanında reklamlı paketiyle eleştiri yağmuruna tutulan Netflix, Türkiye'de en son Nisan ayının başında abonelik fiyatlarını güncellemişti. Eylül 2022 itibarıyla Netflix paket fiyatları şu şekilde:

    Netflix Türkiye fiyat listesi - 2022
    - Yeni fiyat Eski fiyat
    Temel Plan 45.99 TL 37.99 TL
    Standart Plan 69.99 TL 57.99 TL
    Özel Plan 93.99 TL 77.99 TL

    Her zamanki gibi Netflix fiyatı neden arttı? resmi bir açıklama gelmedi. Yeni abonelik fiyatları yeni üye olacaklar için hemen geçerli olacaktır. Mevcut üyeler her zaman olduğu gibi fiyat değişikliğinden hemen etkilenmeyecek.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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