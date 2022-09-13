Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları

Netflix Türkiye, Nisan ayında üyelik ücretlerinde %40'lık bir artışa gitmişti. 13 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, Netflix abonelik ücretleri Türkiye'de bir kez daha güncellendi ve ciddi oranda bir artış söz konusu. Yeni temel, standart, özel paket fiyatları şu şekilde:
Netflix fiyatı ne kadar oldu?
Çok daha rekabetçi fiyatla Türkiye pazarına giren Disney+'a abonelerini kaptıran Netflix, Amerika'dan sonra Türkiye'de de fiyat artışına gitti. Yüksek fiyatına rağmen yeni içerikler sunmamasının yanında reklamlı paketiyle eleştiri yağmuruna tutulan Netflix, Türkiye'de en son Nisan ayının başında abonelik fiyatlarını güncellemişti. Eylül 2022 itibarıyla Netflix paket fiyatları şu şekilde:
|-
|Yeni fiyat
|Eski fiyat
|Temel Plan
|45.99 TL
|37.99 TL
|Standart Plan
|69.99 TL
|57.99 TL
|Özel Plan
|93.99 TL
|77.99 TL
Her zamanki gibi Netflix fiyatı neden arttı? resmi bir açıklama gelmedi. Yeni abonelik fiyatları yeni üye olacaklar için hemen geçerli olacaktır. Mevcut üyeler her zaman olduğu gibi fiyat değişikliğinden hemen etkilenmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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