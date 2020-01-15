Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2

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Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, Leyla ile Mecnun'un yaratıcısı Burak Aksak ile yeni bir dizi üzerinde çalışıyor. Bugün Twitter adresi üzerinden yayınlanan bir videoda dizinin resmi duyurusu yapıldı ve oyuncu kadrosu da ilk kez gösterildi.

50m2 dizisinin yapımcılığını ve yazarlığını Burak Aksak üstleniyor. Dizinin yönetmenleri arasında İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlardan tanıdğımız ünlü isim Selçuk Aydemir de var. Oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım başrollerde yer alıyor.

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Netflix'in 50m2 ile ilgili yayınladığı tanıtım yazısı şöyle:

"Patronlarına ihanet eden bir kiralık katil, boş bir terzi dükkânında saklanır. Herkes onu merhum dükkân sahibinin oğlu sanınca, o da bu kimliğe bürünmeye karar verir."

50m2'nin çekimleri henüz yeni başlamış dolayısıyla yayın tarihiyle ilgili şu an için bir açıklama yapılmadı.Dizinin 2020 yılı içerisinde seyircilerle buluşacağını tahmin ediyoruz.

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