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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2

    Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2 resmen duyuruldu. Bir 'kara komedi' olarak nitelendirilen dizinin senaryosu, Burak Aksak tarafından kaleme alınıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2
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    Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, Leyla ile Mecnun'un yaratıcısı Burak Aksak ile yeni bir dizi üzerinde çalışıyor. Bugün Twitter adresi üzerinden yayınlanan bir videoda dizinin resmi duyurusu yapıldı ve oyuncu kadrosu da ilk kez gösterildi.

    50m2 dizisinin yapımcılığını ve yazarlığını Burak Aksak üstleniyor. Dizinin yönetmenleri arasında İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlardan tanıdğımız ünlü isim Selçuk Aydemir de var. Oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım başrollerde yer alıyor.

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    Netflix'in 50m2 ile ilgili yayınladığı tanıtım yazısı şöyle:

    "Patronlarına ihanet eden bir kiralık katil, boş bir terzi dükkânında saklanır. Herkes onu merhum dükkân sahibinin oğlu sanınca, o da bu kimliğe bürünmeye karar verir."

    50m2'nin çekimleri henüz yeni başlamış dolayısıyla yayın tarihiyle ilgili şu an için bir açıklama yapılmadı.Dizinin 2020 yılı içerisinde seyircilerle buluşacağını tahmin ediyoruz. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SC0RPI0N 1 hf. en beğenilen
    Benim düşüncem Tv'de Böyle yapmacık insanların Zenginlik konulu dizileri olmadan önce biz zengindik ülke süper baba, ekmek teknesi, mahallenin muhtarları, bizimkilerle gayet başarılıydı sanki..
    Benim düşüncem Tv'de Böyle yapmacık insanların Zenginlik konulu dizileri olmadan önce biz zengindik ülke süper baba, ekmek teknesi, mahallenin muhtarları, bizim...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    muroooo19 1 hf. orientem
    Yabancı hayranlığı derken? Ben Türkiye de Ezel ve Behzat ç. Ve aklıma gelmeyen bir iki dizi dışında hangi kaliteli Türk dizisinden bahsediyorsun. Kaliteli dizi yapmazlarsa izlemem. Game of thrones kaliteli olduğu için izledik. Breaking bad kaliteli olduğu için izlendi. Vikings kaliteli olduğu için izlendi. Stranger things kaliteli olduğu için izlendi. Sherlock Holmes kaliteli olduğu için izlendi. Sefirin kızını mı izleyelim. Çukur mu izleyelim.01 adana mı izleyelim.
    Yabancı hayranlığı derken? Ben Türkiye de Ezel ve Behzat ç. Ve aklıma gelmeyen bir iki dizi dışında hangi kaliteli Türk dizisinden bahsediyorsun. Kaliteli dizi...
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    Yanıtla +9
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    danlabilic 1 hf.
    aybüke pusat neden delik şeyden çıkar gibi heryerden çıkıyo çok zorlama oyunculuğu da tipi de
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    Dehşetengiz 2 gün
    izleriz gelsin
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    pikalos 5 gün
    Burak Aksak ve Selçuk Aydemir kuzenler.Son yıllarda ülkenin komedi yükünü taşıyorlar.Leyla ile Mecnun ve Kardeş Payı'nda iktidara laf soktukları için apar topar yayından kaldırılmışlardı.Bakalım Netflix'de özgürce ne yapabilecekler.
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    formgonder2055 6 gün
    Ne zaman çıkıyormuş?
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    SEO19 6 gün
    500 metrekare yerde oturanların hikayesini yapsınlar :)
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    BoRriZ 6 gün
    vay bu güzel bir haber işte ;)
    "Tutunamayanlar"dan sonra yeni bir kara mizah dizisi süper olacak.
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    TearsForFears 6 gün
    Oyunculardan çok umutlu değilim bakalım bekleyip görelim
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    erci501 1 hf.
    İyi birşeyler çıkacak kesin
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    mu5tafa 1 hf.
    Geniş aile nin senarist ile anlaşıp 20 şer dakikalık sitcom yapsalar ya
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    SC0RPI0N 1 hf. en beğenilen
    Benim düşüncem Tv'de Böyle yapmacık insanların Zenginlik konulu dizileri olmadan önce biz zengindik ülke süper baba, ekmek teknesi, mahallenin muhtarları, bizimkilerle gayet başarılıydı sanki..
    Yanıtla +31
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    planetech 6 gün
    Fikir fikiri doğururmuş, dizilerde sıradan hayatlar varken halk alım gücü olarak daha zengindi. Dizilerdekiler zenginleşti, biz fakirleştik.
    Yanıtla +2
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    selman159 1 hf.
    Burak Aksak ve Selçuk Aydemir. Şaka gibi arkadaş bu iki kuzen güçlerini birleştirdiyse ortaya çıkan işin çok enteresan olacağı kesin.
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    7107 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

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    netflix türkiye, netflix ve
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