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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu

    Amazon'un tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırladığı Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin en pahalı dizisi olacak.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu
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    Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da bugün Amazon tarafından resmen açıklandı. Kadroda genç aktörlerin yanı sıra tecrübeli isimler de dikkat çekiyor.

    Onaylanan isimler şu şekilde: Robert Aramayo (Game of Thrones'tan Genç Ned), Owain Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Boniadi (Homeland, Hotel Mumbai), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Joseph Mawle (Game of Thrones'tan Benjen Stark), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) ve Tyroe Muhafidin.

    Açıklanan oyuncuları dizide hangi rollerde göreceğimiz şu an için belli değil. Yalnızca Morfydd Clark'ın, genç Galadriel'i canlandıracağını biliyoruz. Bunun haricinde ise dizide göreceğimiz karakterler genel anlamıyla gizemini korumaya devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler

    Yüzüklerin Efendisi dizinin yapımcılığını ise yine tecrübesiz isimler olarak dikkat çeken J.D. Payne ve Patrick Mckay üstleniyor. Dizinin ilk iki bölümünü Jurassic Park: Fallen Kingdom'dan tanıdığımız J.A. Baytona yönetecek. Yapım ekibinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) ve Justin Doble (Stranger Things).

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu
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    Tam 1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi olan Yüzüklerin Efendisi'nin 2021'de yayınlanmasını bekliyoruz. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibinin tamamlanmasıyla birlikte çok yakında dizinin çekimleri de start verecek. Çekimlerin Yeni Zelanda’da yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.

    Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonu için de şimdiden onayı verdi.

    İkinci Çağ'da geçecek

    Amazon geçtiğimiz yıl ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

    İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.



    https://variety.com/2020/tv/news/lord-of-the-rings-series-cast-amazon-1203467023/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Formani 1 hf. en beğenilen
    İyiki netflix yapmıyor şu diziyi, zenci elfler, gay orklar izleyecektik
    Yanıtla +61
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    Team NINJA 1 hf.
    yani minas tirith in uçunda zenci bir kardeşimiz olmasınmı.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +17
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    _CeKoCu_ 1 hf.
    Bali kişilerin fotolarını koysaydiniz :) iyi olurdu.
    Yanıtla +17
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    nty35 4 gün
    kadroya tecrübeli isimler de şart. bunlar yeni yetme oyuncuların da kalitesini artmalarına ve varolan yeteneklerini öne çıkartmalarına yardımcı oluyor. mesela ilk filmde Ian McKellen, Christopher Lee, Sean Bean, Cate Blanchett, Liv Tyler ve Hugo Weaving zaten iyi oyuncular olarak ordaydı. Viggo Mortensen de iyi projeler olmasa da keza pek çok filmde rol almıştı.1 milyar dolar bütçe ayıran yapıma oyuncu seçimiyle mahvetmezler umarım.
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    Manchester United 5 gün
    Umarım güzel bir dizi olur. Bekliyoruz.
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    Ambarad 5 gün
    Yaklaşık 15-16 yaşından beri Orta Dünya ile içli dışlıyım. Kimse kusura bakmasın ama, SJW olgusunun tavan yaptığı dönemde, bu diziden ümidim yok. O yüzden gazlanmıyorum veya bu diziyle ilgili haberleri takip etmiyorum. Sadece gördükçe haberim oluyor. Görünüşe göre Orta Dünya'da da siyahi arkadaşlar göreceğiz artık. Shadow of War oyununda da siyahi Gondorlu vardı videolardan gördüğüm kadarıyla. Hardcore Orta Dünya fanlarına beklentilerini fazla yükseltmemelerini öneriyorum. Neticede artık bu evrende popüler kültürün bir parçası olacak ve hızla tüketilecek maalesef.
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    kingsix 5 gün
    Merakli bekleyisimiz suruyor🤗
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    mmxcakir 6 gün
    "Yüzüklerin Efendisi Dizisi" YANLIŞ!
    DOĞRUSU: Orta Dünya, Güneşin 2. Çağını Konu Alan Dizi olacak!

    KISA BİLGİ:
    İkinci Çağ, Manwë'nin habercisi Eönwë'nin komuta ettiği Batılı Efendiler'in Morgoth'u Boşluk'a yollaması ile başlamıştır.

    3441 yıl süren bu periyot, Númenor'un Çöküşü'nden bir süre sonra İnsanların ve Elflerin Son İttifakı tarafından Sauron'un mağlup edilmesi ile sona ermiştir.

    Bu çağın belirleyici olayları Númenor'un Yükselişi, Sauron'un Yükselişi, Yüzüktayflarının yaratılışı ve Yüzükler için Elfler ve Sauron arasında yaşanan ilk savaşlardır.

    SONUÇ: Yüzüklerin Efendisi Serisinin Öncesi çekilecek!
    Senaryo, Silmarillion ve Kayıp öykülerden faydanılanarak yazılacak. Zaten Tolkien Vakfı Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile ilgili hakları elinde bulundurduğundan buna izin vermez. Bilginize...
    1 Yanıt Yanıtla
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    ONIONBUD 19 sa. mmxcakir
    Mealen deniyor ki , bir buluntunun üzerinde M.Ö , İ.Ö gibi tabir bulamayız.İsa gelmeden İsa'dan öncesi denemeyeceği gibi , Yüzüklerin Efendisinde izlediğimiz çağ tarihe geçmeden öncesi olarak adlandırılamaz.
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    6packSpecialist 6 gün
    Dizinin butcesi, yapimcilarin yaklasimi vs her sey harika duruyor. Tek sorun oyuncularin bilindik isimler olmamasi gozukuyor. Daha kaliteli isimler olmaliydi. Mesela witcher butcesi bunun yaninda cerez parasi ama henry cavill oyle bi uydu ki netflix istedigi kadar sacmalasin yine izlerim
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    QRocKfire 1 hf.
    Amazon dizileri kaliteli oluyor.Yüzüklerin efendisi dizisi bence tutar ve 2 sezondan fazla sürer.
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    MertoPookito 1 hf.
    Epey bi “insan”fobik arkadaş varmış onu anlıyoruz bazı yorumlardan. Sen de zenci veya çekik gözlü olabilirdin veya cinsel yönelimin farklı olabilirdi. Veya ailenden biri, çocuğun da nefret ettiğin türde olabilir. Bilemezsin ki. Bu kadar nefret neden :) sevelim, sevilelim, saygı duyalım... bu kadar karanlığa odaklanmayalım 😊
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    pspoor 1 hf. MertoPookito
    Şu ucuz ve rezil propagandayi artik bir kenara birak ve dunyaya dön.

    Sen aptal olmazsan cocugun nefret ettigin bir tür olmaz. Pislik desteklememek "insanfobik" oldu. Salla tabi kafandan, nasil olsa enayiler inaniyor...



    Artik bu yapilan kotulukleri, "insanlik", "baris", "kardeslik" vs kavramlarinin arkasina saklamaktan vazgecin...
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    gcb1903 1 hf. MertoPookito
    Soğuk savaş yıllarında Sovyetler yeni bir silah denemesi yapar. Amerikalılar tüm elemeleri 1. bitiren ajanını hazırlar ve uçaktan paraşütle Sovyet topraklarına indirir. Ajan o kadar iyi eğitim almıştır ki Rusça aksanı 40 yıllık Rus köylüsü gibidir. Hal ve hareketleri, yeme içme, hatta bakışları bile doğma büyüme Rus gibi olmuştur.

    Paraşütünü saklar gizlice yerleşim yerlerine yaklaşır ve askeri tesisi görür. Yolda çiftçilik yapan köylülere selam verir "selam yoldaş."

    Köylülerden biri "sana da selam yoldaş ama dikkat et ileride askerler var" der.

    Amerikalı "dilim çok iyi, her eğitimi 1. bitirdim, sizin kadar iyi Rusça konuşuyorum nasıl anladın" diye sorar.

    Köylü "her şeyin iyi hoş da bizim buralarda pek zenci yoldaş bulunmaz" der.


    Yarın Atatürk filmi yaparlar Atatürk'ü de çekik gözlü lezbiyen zenci bir gay olarak çıkarırlar karşımıza.


    Zenci Rus olmadığı gibi, gay bir Atatürk olmadığı gibi lezbiyet hobit olmaz, gay ent olmaz, Saruman çekik gözlü bir interseks olamaz. LGBT bireylere fetişiniz olabilir. Ama bu herkesi yuvarlama hakkı vermez size. İstediğiniz kadar yuvarlanabilirsiniz siz.
    Yanıtla +8
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    Dürüstİnsan 1 hf.
    Çok büyük beklentiye girmeyin. İlk üçlemenin yeri her zaman ayrı olacaktır.
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