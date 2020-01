Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu

Tam Boyutta Gör

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da bugün Amazon tarafından resmen açıklandı. Kadroda genç aktörlerin yanı sıra tecrübeli isimler de dikkat çekiyor.

Onaylanan isimler şu şekilde: Robert Aramayo (Game of Thrones'tan Genç Ned), Owain Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Boniadi (Homeland, Hotel Mumbai), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Joseph Mawle (Game of Thrones'tan Benjen Stark), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) ve Tyroe Muhafidin.

Açıklanan oyuncuları dizide hangi rollerde göreceğimiz şu an için belli değil. Yalnızca Morfydd Clark'ın, genç Galadriel'i canlandıracağını biliyoruz. Bunun haricinde ise dizide göreceğimiz karakterler genel anlamıyla gizemini korumaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler

Yüzüklerin Efendisi dizinin yapımcılığını ise yine tecrübesiz isimler olarak dikkat çeken J.D. Payne ve Patrick Mckay üstleniyor. Dizinin ilk iki bölümünü Jurassic Park: Fallen Kingdom'dan tanıdığımız J.A. Baytona yönetecek. Yapım ekibinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) ve Justin Doble (Stranger Things).

Tam Boyutta Gör

Tam 1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi olan Yüzüklerin Efendisi'nin 2021'de yayınlanmasını bekliyoruz. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibinin tamamlanmasıyla birlikte çok yakında dizinin çekimleri de start verecek. Çekimlerin Yeni Zelanda’da yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonu için de şimdiden onayı verdi.

İkinci Çağ'da geçecek

Amazon geçtiğimiz yıl ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.

https://variety.com/2020/tv/news/lord-of-the-rings-series-cast-amazon-1203467023/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.