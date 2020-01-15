Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da bugün Amazon tarafından resmen açıklandı. Kadroda genç aktörlerin yanı sıra tecrübeli isimler de dikkat çekiyor.
Onaylanan isimler şu şekilde: Robert Aramayo (Game of Thrones'tan Genç Ned), Owain Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Boniadi (Homeland, Hotel Mumbai), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Joseph Mawle (Game of Thrones'tan Benjen Stark), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) ve Tyroe Muhafidin.
Açıklanan oyuncuları dizide hangi rollerde göreceğimiz şu an için belli değil. Yalnızca Morfydd Clark'ın, genç Galadriel'i canlandıracağını biliyoruz. Bunun haricinde ise dizide göreceğimiz karakterler genel anlamıyla gizemini korumaya devam ediyor.İlginizi Çekebilir Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler
Yüzüklerin Efendisi dizinin yapımcılığını ise yine tecrübesiz isimler olarak dikkat çeken J.D. Payne ve Patrick Mckay üstleniyor. Dizinin ilk iki bölümünü Jurassic Park: Fallen Kingdom'dan tanıdığımız J.A. Baytona yönetecek. Yapım ekibinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) ve Justin Doble (Stranger Things).
Tam 1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi olan Yüzüklerin Efendisi'nin 2021'de yayınlanmasını bekliyoruz. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibinin tamamlanmasıyla birlikte çok yakında dizinin çekimleri de start verecek. Çekimlerin Yeni Zelanda’da yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.
Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonu için de şimdiden onayı verdi.
İkinci Çağ'da geçecek
Amazon geçtiğimiz yıl ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.
İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.
https://variety.com/2020/tv/news/lord-of-the-rings-series-cast-amazon-1203467023/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DOĞRUSU: Orta Dünya, Güneşin 2. Çağını Konu Alan Dizi olacak!
KISA BİLGİ:
İkinci Çağ, Manwë'nin habercisi Eönwë'nin komuta ettiği Batılı Efendiler'in Morgoth'u Boşluk'a yollaması ile başlamıştır.
3441 yıl süren bu periyot, Númenor'un Çöküşü'nden bir süre sonra İnsanların ve Elflerin Son İttifakı tarafından Sauron'un mağlup edilmesi ile sona ermiştir.
Bu çağın belirleyici olayları Númenor'un Yükselişi, Sauron'un Yükselişi, Yüzüktayflarının yaratılışı ve Yüzükler için Elfler ve Sauron arasında yaşanan ilk savaşlardır.
SONUÇ: Yüzüklerin Efendisi Serisinin Öncesi çekilecek!
Senaryo, Silmarillion ve Kayıp öykülerden faydanılanarak yazılacak. Zaten Tolkien Vakfı Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile ilgili hakları elinde bulundurduğundan buna izin vermez. Bilginize...
Sen aptal olmazsan cocugun nefret ettigin bir tür olmaz. Pislik desteklememek "insanfobik" oldu. Salla tabi kafandan, nasil olsa enayiler inaniyor...
Artik bu yapilan kotulukleri, "insanlik", "baris", "kardeslik" vs kavramlarinin arkasina saklamaktan vazgecin...
Paraşütünü saklar gizlice yerleşim yerlerine yaklaşır ve askeri tesisi görür. Yolda çiftçilik yapan köylülere selam verir "selam yoldaş."
Köylülerden biri "sana da selam yoldaş ama dikkat et ileride askerler var" der.
Amerikalı "dilim çok iyi, her eğitimi 1. bitirdim, sizin kadar iyi Rusça konuşuyorum nasıl anladın" diye sorar.
Köylü "her şeyin iyi hoş da bizim buralarda pek zenci yoldaş bulunmaz" der.
Yarın Atatürk filmi yaparlar Atatürk'ü de çekik gözlü lezbiyen zenci bir gay olarak çıkarırlar karşımıza.
Zenci Rus olmadığı gibi, gay bir Atatürk olmadığı gibi lezbiyet hobit olmaz, gay ent olmaz, Saruman çekik gözlü bir interseks olamaz. LGBT bireylere fetişiniz olabilir. Ama bu herkesi yuvarlama hakkı vermez size. İstediğiniz kadar yuvarlanabilirsiniz siz.
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