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    Anlık Bildirim

    Netflix Türkiye'den dizi uyarlama eğitimi!

    Netflix Türkiye, yazar ve yapımcılara çeşitli eserleri diziye uyarlama konusunda dört ay boyunca ünlü isimler tarafından eğitim verecek. Netflix Adaptation Lab'e 12 Nisan'a kadar başvurabilirsiniz.
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    Netflix Türkiye'den dizi uyarlama eğitimi! Tam Boyutta Gör
    Netflix tarafından dizi ve film sektörünü geliştirmek ve yeni yetenekleri keşfetmek için düzenlenen eğitimlere yenisi ekleniyor. Netflix Türkiye tarafından düzenlenen Netflix Adaptation Lab isimli eğitim ile dört ay boyunca dünya standartlarında dizi uyarlama eğitimi verilecek.

    Programa seçilen yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dizilere uyarlama konusunda sektörün önemli isimlerinden eğitim alacak.  Netflix Türkiye, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş işbirliğinde düzenlenen bu program ile katılımcılar senaryo hazırlamanın inceliklerini öğrenecek. Global ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi pek çok alanda bilgi paylaşılacak. Netflix Adaptation Lab’i tamamlayan katılımcılar, projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansını yakalayacak.

    Netflix Türkiye daha önce yine Grow Creative iş birliğiyle “Yaratıcı Yapımcılık Programı”, “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi”, “Netflix Series Lab” ve “Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu” projeleri ile karşımıza çıkmıştı. Netflix Adaptation Lab’a 27 Mart 2023 - 12 Nisan 2023 tarihlerinde bu bağlantıdan başvurabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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