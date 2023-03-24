Netflix Türkiye'den dizi uyarlama eğitimi!

Programa seçilen yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dizilere uyarlama konusunda sektörün önemli isimlerinden eğitim alacak. Netflix Türkiye, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş işbirliğinde düzenlenen bu program ile katılımcılar senaryo hazırlamanın inceliklerini öğrenecek. Global ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi pek çok alanda bilgi paylaşılacak. Netflix Adaptation Lab’i tamamlayan katılımcılar, projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansını yakalayacak.
Netflix Türkiye daha önce yine Grow Creative iş birliğiyle “Yaratıcı Yapımcılık Programı”, “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi”, “Netflix Series Lab” ve “Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu” projeleri ile karşımıza çıkmıştı. Netflix Adaptation Lab’a 27 Mart 2023 - 12 Nisan 2023 tarihlerinde bu bağlantıdan başvurabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)