Netflix Türkiye'den dizi uyarlama eğitimi!

Tam Boyutta Gör Netflix tarafından dizi ve film sektörünü geliştirmek ve yeni yetenekleri keşfetmek için düzenlenen eğitimlere yenisi ekleniyor. Netflix Türkiye tarafından düzenlenen Netflix Adaptation Lab isimli eğitim ile dört ay boyunca dünya standartlarında dizi uyarlama eğitimi verilecek.

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Programa seçilen yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dizilere uyarlama konusunda sektörün önemli isimlerinden eğitim alacak. Netflix Türkiye, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş işbirliğinde düzenlenen bu program ile katılımcılar senaryo hazırlamanın inceliklerini öğrenecek. Global ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi pek çok alanda bilgi paylaşılacak. Netflix Adaptation Lab’i tamamlayan katılımcılar, projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansını yakalayacak.

Netflix Türkiye daha önce yine Grow Creative iş birliğiyle “Yaratıcı Yapımcılık Programı”, “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi”, “Netflix Series Lab” ve “Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu” projeleri ile karşımıza çıkmıştı. Netflix Adaptation Lab’a 27 Mart 2023 - 12 Nisan 2023 tarihlerinde bu bağlantıdan başvurabilirsiniz.

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