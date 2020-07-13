Netflix, Unsolved Mysteries dizisindeki gizemli olayların belgelerini paylaştı

Netflix’in 1 Temmuz tarihinde yayına aldığı belgesel dizisi Unsolved Mysteries, gizemli olayların perde arkasını araştırıyor. Belgeselin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Ülkemizde pek ilgi görmese de ABD’de epey ses getirdi.İlginizi Çekebilir Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı
FBI'ın 14 yıldır çözemediği dosyayı yeniden açmasını sağladı
Belgeselin “Eve dönüş yok” isimli 4. bölümünde Alonzo Brooks isimli bir kişinin cinayetini inceliyor. FBI, 2004 yılında hayatını kaybeden Alonzo Brooks’un ölüm dosyasını veri yetersizliği nedeniyle kapatmıştı. Unsolved Mysteries’in 4. bölümünde yeni belge ve ifadelere yer verilmesi nedeniyle FBI dosyayı yeniden açtı. Netflix, FBI’ın 14 yıldır çözemediği Alonso Brooks cinayetinin çözülmesine yardımcı olacak.
Ayrıca Bkz. "Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli”"
FBI’ın dosyayı yeniden açmasıyla birlikte Netflix, diğer bölümlerdeki belge, video ve tanık ifadelerini Google Drive aracılığıyla herkese açık bir şekilde yayınladı. İlk 6 bölümde anlatılan ve henüz gün ışığına kavuşamamış gizemli olayların araştırılmasına yardımcı olacak. Unsolved Mysteries, 80'li yıllarda TV programı olarak yayınlanıyordu. O dönem pek çok cinayetin faalinin bulunmasını sağlamıştı. Unsolved Mysteries'in yeni bölümleri için elde edilen belgelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://drive.google.com/drive/folders/1ZXEhzbLRLU1giKKRJkjm8N04cO_JoYE2?usp=sharing
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: