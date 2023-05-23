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    Netflix uygulama arayüzüne yeni özellikler getiriyor

    Netflix sözcüsü Layal Brown yaptığı açıklamada, mobil ve TV uygulamasına gelecek arayüz yeniliklerini açıkladı. İşte birçok kullanıcı için büyük kolaylık sağlayacak yenilikler:
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    Netflix uygulama arayüzüne yeni seçenekler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, favorilerinize eklediğiniz dizi ve filmleri daha kolay sıralayabilmeniz için Listem sekmesinde iyileştirmeler yapıyor. Netflix sözcüsü Layal Brown yaptığı açıklamada; ilk olarak Android'den başlayarak, listenizdeki filmlere ve dizilere "Başlamadım" ve"Başladım" gibi seçeneklerle filtreleyebileceğinizi ve listenize bir şey eklediğiniz zaman yayın tarihlerini görebileceğinizi, hatta alfabetik olarak sıralayabileceğinizi söyledi.

    Brown, bu düzenlemenin ilk olarak Android'de kullanıma sunulacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde iOS'a geleceğini belirtmekte.

    TV uygulamasına da düzenleme geliyor

    Netflix uygulama arayüzüne yeni seçenekler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Netflix, TV uygulamasında ana ekrana bir "Çok Yakında" satırı ekleyecek. Beğenebileceğiniz yeni dizilerin ve filmlerin ne zaman geleceğini öğrenmek için yararlı bir araç olma niteliğinde. Ayrıca belirli bir dizi ya da filmin ne zaman yayınlanacağının hatırlatmasını da yapabileceksiniz.
    Kaynakça https://www.cnet.com/tech/services-and-software/netflixs-new-update-makes-it-easier-to-find-stuff-to-stream-fast/ https://www.theverge.com/2023/5/22/23733117/netflix-my-list-saved-shows-movies-filter-sort-coming-soon https://techcrunch.com/2023/05/22/netflix-updates-my-list-feature-so-users-can-find-content-they-have-yet-to-watch/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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