Netflix uygulama arayüzüne yeni özellikler getiriyor

Brown, bu düzenlemenin ilk olarak Android'de kullanıma sunulacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde iOS'a geleceğini belirtmekte.
TV uygulamasına da düzenleme geliyorKaynakça https://www.cnet.com/tech/services-and-software/netflixs-new-update-makes-it-easier-to-find-stuff-to-stream-fast/ https://www.theverge.com/2023/5/22/23733117/netflix-my-list-saved-shows-movies-filter-sort-coming-soon https://techcrunch.com/2023/05/22/netflix-updates-my-list-feature-so-users-can-find-content-they-have-yet-to-watch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.